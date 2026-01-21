După ce FCSB a început cu stângul anul 2026 și a încasat o nouă lovitură în lupta pentru accederea în play-off, 0-1 contra lui FC Argeș, Gigi Becali a fost întrebat la Fanatik cum crede că ar arăta primul 11 ideal al echipei, în cazul în care toți jucătorii ar fi valizi.

Gigi Becali a făcut 11-lea ideal pentru FCSB



Becali a alcătuit o echipă fără jucător U21, în care i-a inclus pe Andre Duarte și Ofri Arad, jucătorii sosiți în această iarnă la FCSB.



"În mod normal, Ngezana și Duarte ca fundași centrali. În stânga, Risto Radunovic, iar în dreapta eu mizez pe Crețu, care e mai eficient decât Pantea, își face treaba.



Apoi, israelianul în centru, Tănase și Olaru. Bîrligea atacant, în stânga Cisotti și în dreapta David Miculescu. Nu ne poate bate nimeni!



Regula U21 e o tâmpenie. Ei trebuie să înțeleagă. Părerea mea e că ei scad valoarea fotbalului românesc, o distrug cu regula asta. Noi nu putem să facem fotbal spectacol. Ei vor să le creștem noi jucători. Eu vreau spectacol ca să câștig bani din bilete', a spus Gigi Becali.



Echipa ideală alcătuită de Gigi Becali: Târnovanu - Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic - Tănase, Arad, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Cisotti

