Reacția presei engleze despre Cristi Chivu și „aroganța" văzută de antrenorul român în echipa lui Arsenal
Marcu Czentye
Cristi Chivu, ascultat și analizat de presa din Anglia, după Inter - Arsenal 1-3.

Numele Cristi Chivu a apărut chiar în titlurile unor articole publicate în presa engleză, după meciul din etapa a șaptea a grupei Ligii Campionilor, Internazionale Milano - Arsenal, încheiat cu victoria londonezilor, scor 3-1.

Publicația Metro a titrat: Antrenorul lui Inter vorbește deschis despre prestația lui Arsenal: 'A fost o aroganță'”, făcând referire la o declarație făcută de antrenorul român, în conferința de presă organizată după meci.

În Anglia s-a scris despre Arsenal, care și-a permis să fie arogantă în fața Interului antrenat de Chivu

„Am avut ghinion la acel gol doi, pentru că mingea a sărit din bară în capul unui jucător al lui Arsenal. În a doua repriză, Arsenal și-a ridicat nivelul de concentrare, iar jucătorii săi au fost puțin mai umili, în condițiile în care am văzut o aroganță din partea lor, în prima repriză.

Au stat mai jos în teren, au arătat forță fizică și, cu siguranță, pot să aducă jucători de pe bancă pentru a ridica nivelul de joc și mai mult,” a declarat Cristian Chivu, după încheierea partidei.

„Chivu a fost impresionat, cu siguranță, simțind că oaspeții și-au permis chiar să fie aroganți în jocul lor de pe San Siro, mai ales înainte de pauză,” a comentat publicația Metro.

Cristian Chivu / Foto: Getty Images
Cristi Chivu / Foto: Getty Images
Bucuria lui Cristi Chivu / Foto: Getty Images
Davide Frattesi și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Foto: Imago
Englezii notează ce spun Chivu: „Arsenal și Bayern sunt cele mai bune echipe ale momentului, dar orice se poate întâmpla în fazele finale.”

Cristi Chivu a ocupat loc chiar în titlul unui articol publicat de Standard: „Cristian Chivu emite un avertisment pentru Arsenal, în Liga Campionilor, după înfrângerea suferită de Inter.”

„Câștigător al Ligii Campionilor cu Inter, în 2010, Cristian Chivu a avertizat că 'orice se poate întâmpla' în fazele superioare ale competiției,” a scris Standard, care a amintit că antrenorul român le vede pe Arsenal și pe Bayern Munchen ca fiind „cele mai bune echipe ale momentului” în Europa.

