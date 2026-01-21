" David Ciubăncan a semnat cu UTA un contract până în 2028 cu opţiune de prelungire. Transferul vine după perioada petrecută la CFR Cluj. Ciubăncan are 21 de ani, 1,97 m şi joacă ca atacant. Tatăl său, Marius Ciubăncan, a evoluat mai multe sezoane la UTA şi a contribuit la promovarea din 2002, sub conducerea lui Ionuţ Popa ", a informat UTA pe site-ul său oficial.

Atacantul David Ciubăncan a fost transferat, miercuri, de UTA de la CFR Cluj, el semnând un contract valabil până în 2028 cu gruparea arădeană.

Format la academia clubului arădean, acesta a plecat la vârsta de 15 ani fără să debuteze pentru prima echipă. În cariera de senior, Ciubăncan a jucat pentru Şoimii Lipova, Poli Iaşi, Unirea Ungheni, CSM Deva, Minaur Baia Mare şi ultima oară la CFR Cluj.

Formația din Gruia a menţionat pe site-ul său oficial că va deţine, în continuare, 50% din drepturile federative ale jucătorului.

"Cluburile CFR 1907 Cluj şi UTA Arad au ajuns la un acord pentru transferul atacantului David Ciubăncan la formaţia arădeană. În urma acestei înţelegeri, clubul nostru a păstrat 50% din drepturile economice ale jucătorului. Mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj şi îţi dorim mult succes în carieră, David!", se arată pe site-ul clubului clujean, potrivit Agerpres.

În afată de David Ciubăncan, UTA i-a mai transferat pe portarul Arpad Tordai (ultima oară la Zalgiris Vilnius), Luka Gojkovic (FC Rapid) şi Ime Ndon (FC Milsami Orhei).

