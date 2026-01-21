OFICIAL Pancu taie în carne vie: out de la CFR, prezentat la UTA

Pancu taie în carne vie: out de la CFR, prezentat la UTA Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația clujeană continuă curățenia de iarnă, renunțând la fotbaliștii de umplutură.

TAGS:
CFR ClujUTA AradDavid Ciubăncan

Atacantul David Ciubăncan a fost transferat, miercuri, de UTA de la CFR Cluj, el semnând un contract valabil până în 2028 cu gruparea arădeană.

"David Ciubăncan a semnat cu UTA un contract până în 2028 cu opţiune de prelungire. Transferul vine după perioada petrecută la CFR Cluj. Ciubăncan are 21 de ani, 1,97 m şi joacă ca atacant. Tatăl său, Marius Ciubăncan, a evoluat mai multe sezoane la UTA şi a contribuit la promovarea din 2002, sub conducerea lui Ionuţ Popa", a informat UTA pe site-ul său oficial.

Format la academia clubului arădean, acesta a plecat la vârsta de 15 ani fără să debuteze pentru prima echipă. În cariera de senior, Ciubăncan a jucat pentru Şoimii Lipova, Poli Iaşi, Unirea Ungheni, CSM Deva, Minaur Baia Mare şi ultima oară la CFR Cluj.

Formația din Gruia a menţionat pe site-ul său oficial că va deţine, în continuare, 50% din drepturile federative ale jucătorului.

"Cluburile CFR 1907 Cluj şi UTA Arad au ajuns la un acord pentru transferul atacantului David Ciubăncan la formaţia arădeană. În urma acestei înţelegeri, clubul nostru a păstrat 50% din drepturile economice ale jucătorului. Mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj şi îţi dorim mult succes în carieră, David!", se arată pe site-ul clubului clujean, potrivit Agerpres.

În afată de David Ciubăncan, UTA i-a mai transferat pe portarul Arpad Tordai (ultima oară la Zalgiris Vilnius), Luka Gojkovic (FC Rapid) şi Ime Ndon (FC Milsami Orhei).

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ARTICOLE PE SUBIECT
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
Deturnat? Cum i-a ”furat” astăzi U Cluj transferul lui CFR Cluj!
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!
Octavian Vâlceanu, noul titular din poarta celor de la CFR Cluj? Reacția după discuția purtată cu Daniel Pancu
Octavian Vâlceanu, noul titular din poarta celor de la CFR Cluj? Reacția după discuția purtată cu Daniel Pancu
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut 11-lea ideal pentru FCSB: "Cu echipa asta nu ne poate bate nimeni"
Gigi Becali a făcut 11-lea ideal pentru FCSB: "Cu echipa asta nu ne poate bate nimeni"
Reacția presei engleze despre Cristi Chivu și „aroganța” văzută de antrenorul român în echipa lui Arsenal
Reacția presei engleze despre Cristi Chivu și „aroganța” văzută de antrenorul român în echipa lui Arsenal
A murit Eugen Botez, românul vicecampion mondial și european!
A murit Eugen Botez, românul vicecampion mondial și european!
E nevoie de „decapitarea“ lui Charalambous? „La FCSB trebuie un reset!“
E nevoie de „decapitarea“ lui Charalambous? „La FCSB trebuie un reset!“
Barcelona, Liverpool, Bayern Munchen și Atletico Madrid arbitrată de Istvan Kovacs în seara de Champions League!
Barcelona, Liverpool, Bayern Munchen și Atletico Madrid arbitrată de Istvan Kovacs în seara de Champions League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro”

Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro”

”Este absurd!” De ce a ales-o Ofri Arad pe FCSB: Motivul nu are nicio legătură cu fotbalul

”Este absurd!” De ce a ales-o Ofri Arad pe FCSB: Motivul nu are nicio legătură cu fotbalul



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut 11-lea ideal pentru FCSB: "Cu echipa asta nu ne poate bate nimeni"
Gigi Becali a făcut 11-lea ideal pentru FCSB: "Cu echipa asta nu ne poate bate nimeni"
Reacția presei engleze despre Cristi Chivu și „aroganța” văzută de antrenorul român în echipa lui Arsenal
Reacția presei engleze despre Cristi Chivu și „aroganța” văzută de antrenorul român în echipa lui Arsenal
E nevoie de „decapitarea“ lui Charalambous? „La FCSB trebuie un reset!“
E nevoie de „decapitarea“ lui Charalambous? „La FCSB trebuie un reset!“
Matteo Duțu a ajuns la București: ”Vreau să iau titlul cu Dinamo”!
Matteo Duțu a ajuns la București: ”Vreau să iau titlul cu Dinamo”!
A murit Eugen Botez, românul vicecampion mondial și european!
A murit Eugen Botez, românul vicecampion mondial și european!
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Atacantul de 1,97 metri de la CFR Cluj a plecat de la vicecampioană și a debutat deja oficial la noua echipă!
Prima zi din an, primul transfer la CFR Cluj! Atacant de 1,97 metri adus de Andrea Mandorlini
Prima zi din an, primul transfer la CFR Cluj! Atacant de 1,97 metri adus de Andrea Mandorlini
CITESTE SI
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

stirileprotv Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!