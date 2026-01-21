FCSB e cu spatele la zid! Pentru că mai sunt doar opt etape din sezonul regulat, iar campioana stă, în continuare, pe un loc de play-out.

În ciuda situației actuale, o clasare între primele 6 rămâne un obiectiv realist. Pentru că FCSB, deși pe 9, e la doar patru puncte de zona de play-off. Pe de altă parte, faptul că o clasare în Top 6 a devenit obiectivul echipei pe termen scurt e, în mod clar, un motiv de îngrijorare. Și denotă o realitate incontestabilă: FCSB e pe o pantă descendentă, în acest sezon.

Valeriu Iftime cere, din nou, schimbarea lui Elias Charalambous

Cum fotbalul nostru e un izvor nesecat de anomalii, de la începutul acestui sezon, soarta antrenorului Elias Charalambous a devenit o miză, un subiect de discuție pentru... Valeriu Iftime! Patronul de la FC Botoșani a vorbit mai des despre posibila demitere a cipriotului decât Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, omul care poate lua o asemenea măsură.

În cadrul intervenției sale de astăzi, la Fanatik, Valeriu Iftime a cerut, încă o dată, schimbarea lui Charalambous din funcție.

„S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă de locul 9! Mai sunt opt meciuri, 24 de puncte. FCSB are forță, are tot ce vreți, dar fotbalul nu se face la televizor (n.r. – aluzie la schimbările ordonate de Gigi Becali în timpul meciurilor). Fotbalul se face acolo (n.r. – pe teren), cu antrenori, cu responsabilități, cu jucători motivați. Nu m-am gândit în viața mea să sun la pauză (n.r. – pentru a cere schimbarea unui jucător). Nu e treaba mea. Îl sun după meci (n.r. – pe antrenorul Leo Grozavu), să îl încurajez sau să îl felicit“, a spus Valeriu Iftime.

