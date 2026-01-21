Fostul vicecampion european şi mondial Eugen Botez a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 77 de ani, a anunţat Federaţia Română de Kaiac-Canoe pe pagina sa de Facebook.

Botez s-a născut pe 19 octombrie 1948 şi a făcut primii săi paşi în kaiac la baza nautică a clubului Voinţa Arad, după care a fost legitimat la CS Dinamo Bucureşti.

Palmaresul lui Eugen Botez



A fost campion şi medaliat la campionatele naţionale de juniori şi seniori şi a reprezentat kaiacul românesc la numeroase regate internaţionale, la Europene de juniori şi seniori, precum şi la Mondialele de seniori.

La Europenele de juniori din 1967 (Karstad) a cucerit două medalii de aur, la kaiac-2 pe 500 m şi la kaiac-4 pe 500 m.

Specializat în proba de ştafetă 4x500 m, a contribuit la cucerirea medaliilor de argint la Europenele din 1969 (Moscova) și la Mondialele din 1970 (Copenhaga). A obţinut un argint la ştafetă 4x500 m, alături de Aurel Vernescu, Mihai Zafiu şi Ion Iacob, şi la ediţia din 1971 (Belgrad).

A devenit Maestru al Sportului.

Priveghiul va avea loc în data de 21 ianuarie, ora 19:00, la Casa Funereră Kuki (Strada Cocorilor nr 6, Arad), iar înmormântarea va avea loc în data de 22 ianuarie, ora 12:00, la Cimitirul Eternitatea (zona UTA).

