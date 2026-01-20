„Tunarii” și-au consolidat poziția de lider și au obținut al șaptelea succes consecutiv, practic asigurându-și calificarea în optimile de finală.



Englezii au deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Gabriel Jesus. Inter a replicat imediat și a egalat în minutul 18 prin Petar Sucic, care a șutat superb de la marginea careului, sub bară.



Avantajul oaspeților a fost refăcut înainte de pauză, tot Gabriel Jesus marcând cu capul în minutul 31, după un corner. În repriza secundă, Inter a încercat să preseze, însă Arsenal a închis tabela în minutul 82 prin Viktor Gyokeres.



Presa din Italia a reacționat imediat după ce Cristi Chivu a cedat cu 3-1 în UCL: „Legea celui mai puternic”

Imediat după meci, presa italiană a comentat clar eșecul nerazzurrilor. Internews24 a titrat simplu: „Finisce qui” – „s-a terminat aici”. Rainews a scris: „Tunarii îi nimicesc pe nerazzurri în deplasare”, iar FCInterNews a remarcat: „Legea celui mai puternic: Arsenal nu lasă nimic la voia întâmplării, Inter învinsă cu 3-1. Pentru Chivu, drumul în UCL devine abrupt”.



Pentru Cristi Chivu urmează meciul din campionat cu Pisa de vineri, 23 ianuarie, iar cinci zile mai târziu va face deplasarea în Germania pentru superduelul cu Dortmund din Champions League.



Cele două formații se vor duela miercuri, 28 ianuarie, nu mai devreme de ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

