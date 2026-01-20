Marc-André ter Stegen (33 de ani) pleacă după 11 ani și jumătate de la Barcelona. Portarul german, accidentat o bună parte din acest sezon, nu a mai intrat în planuriel conaționalului Hansi Flick și a fost trimis la Girona, sub formă de împrumut.



Mutarea a fost anunțată de presa spaniolă în urmă cu mai multe zile, dar acum a apărut și anunțul oficial din partea grupării catalane. Astfel, Ter Stegen va juca la Girona până la finalul acestui sezon.



Marc-André ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona



Cel mai probabil, germanul se va întoarce la Barcelona din sezonul următor, având în vedere că mai are contract până în 2028 cu echipa alături de care a câștigat de șase ori titlul, dar și trofeul UEFA Champions League.



”FC Barcelona a ajuns la un acord cu Girona FC pentru transferul lui Marc-André ter Stegen până pe 30 iunie 2026”, a fost anunțul campioanei Spaniei.

