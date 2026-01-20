OFICIAL Marc-Andre ter Stegen a plecat de la Barcelona: ”Acord pentru transfer”

Barcelona a renunțat la cel mai vechi jucător din vestiar.

Marc-Andre ter StegenBarcelonaGirona
Marc-André ter Stegen (33 de ani) pleacă după 11 ani și jumătate de la Barcelona. Portarul german, accidentat o bună parte din acest sezon, nu a mai intrat în planuriel conaționalului Hansi Flick și a fost trimis la Girona, sub formă de împrumut.

Mutarea a fost anunțată de presa spaniolă în urmă cu mai multe zile, dar acum a apărut și anunțul oficial din partea grupării catalane. Astfel, Ter Stegen va juca la Girona până la finalul acestui sezon.

Marc-André ter Stegen, împrumutat de Barcelona la Girona

Cel mai probabil, germanul se va întoarce la Barcelona din sezonul următor, având în vedere că mai are contract până în 2028 cu echipa alături de care a câștigat de șase ori titlul, dar și trofeul UEFA Champions League.

”FC Barcelona a ajuns la un acord cu Girona FC pentru transferul lui Marc-André ter Stegen până pe 30 iunie 2026”, a fost anunțul campioanei Spaniei.

Portarul german are 422 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei, formație la care evoluează din vara lui 2014. Catalanii au achitat 12 milioane de euro Borussiei Mönchengladbach pentru a-l aduce pe Ter Stegen.

Girona, noua echipă a lui Ter Stegen, este pe locul 11 în La Liga, după ce a bifat trei victorii la rând și s-a distanțat de zona retrogradabilă. În următoarea etapă, echipa catalană va întâlni Getafe pe teren propriu.

