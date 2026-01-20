Campioana României va juca joi seară, de la ora 22:00, pe terenul lui Dinamo Zagreb, într-un meci din Europa League care va fi transmis LIVE TEXT pe Sport.ro.



Succesul spectaculos obținut în etapa trecută, 4-3 cu Feyenoord, cu gol decisiv marcat la ultima fază, a reaprins speranțele roș-albaștrilor.



Potrivit Football Meets Data, FCSB are nevoie de minimum patru puncte din ultimele două partide pentru a prinde play-off-ul competiției. În aceste condiții, staff-ul tehnic va miza pe cea mai bună formulă disponibilă.



Patru fețe noi! Cum va arăta FCSB în meciul cu Dinamo Zagreb



Față de meciul pierdut la Mioveni, sunt așteptate mai multe schimbări în primul „11”. Radunovic va reveni pe postul de fundaș stânga, în timp ce cuplul de fundași centrali va fi format din Dawa și Graovac, acesta din urmă fiind suspendat în campionat. La mijlocul terenului, Lixandru va reveni pe poziția de închizător, în locul lui Vlad Chiricheș, iar Miculescu este favorit să înceapă titular în banda dreaptă, în detrimentul lui Marius Toma, anunță GSP.



Echipa probabilă FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea.



În schimb, Andre Duarte și Ofri Arad, transferați în această iarnă, nu au drept de joc. Regulamentul UEFA permite modificarea listei abia după încheierea fazei ligii, astfel că cei doi pot fi folosiți doar dacă FCSB se califică mai departe.



După șase etape, FCSB ocupă locul 27, cu șase puncte, la unul singur de poziția 24, ultima care asigură accesul în play-off-ul pentru optimi.

