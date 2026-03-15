Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”

FCSB a debutat cu stângul în play-out-ul Superligii României.

Campioana României a ratat accederea în play-off la finalul sezonului regulat, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la gruparea roș-albastră. În locul lor a fost instalat pe banca tehnică Mirel Rădoi.

Fostul internațional român, care a mai antrenat-o pe FCSB în urmă cu 11 ani, are o singură misiune la clubul patronat de Gigi Becali: calificarea în Conference League prin barajul pus la dispoziție la finalul sezonului.

Duminică seară, FCSB a întâlnit-o pe Metaloglobus București în prima rundă din play-out-ul Superligii României, iar la capătul celor 90 de minute cele două echipe au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 0-0.

Gigi Becali a explicat că rezultatul a fost un simplu accident și că îl lasă pe Mirel Rădoi să-și ducă obiectivul la bun sfârșit fără să se bage peste el.

”De ce mă băgam până acum? Că mergea treaba! Acum am văzut că suntem într-o etapă nouă și nu mai merge așa! Eu am făcut și eu după ureche ce am putut să fac. Eh, acum consider că trebuie să vină specialiști să facă. Eu cred că va face (n.r. Mirel Rădoi).

Îmi spune MM ce se întâmplă la antrenamente. Dar nici MM nu știa echipa! L-am întrebat azi și mi-a spus 'nu știu', iar eu nu vreau să-l întreb pe Mirel.

Acum a fost un accident cu Metaloglobus. Hai să vedem cu o echipă care joacă fotbal! Ei s-au baricadat, nu a vrut să intre mingea în poartă. Dacă intra una, mai intrau două-trei.

Dacă nu vin rezultatele cu Mirel? Cât timp este Mirel la echipă nu mă interesează nimic așa cum am promis. Eu când îmi dau cuvântul, îl dau! Nu mă bag! Aștept să văd ce face Mirel, aștept să văd surprizele. 

Eu mă aștept ca în astea nouă meciuri Mirel să facă o echipă care să câștige barajul. Nu mi-e frică de faptul că nu o să câștigăm noi play-out-ul”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

Mirel Rădoi, fotografii și autografe după FCSB - Metaloglobus

Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
Mirel Rădoi, antrenorul potrivit pentru FCSB? Stoichiță a răspuns fără ezitare după egalul cu Metaloglobus: „Nu mă mir”
ȘAPTE goluri în Metz - Toulouse și gol decisiv în '90+9! Nebunie în Ligue 1 pe VOYO
Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
„Ceva nou și rău pentru noi”. Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Reacția lui Rădoi după debutul modest de la FCSB: ”Toți aveau așteptări, dar nu sunt magician / O să discut cu jucătorii”
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Se cere depunctarea după Rapid - Dinamo: "Silă și rușine, asta simt"

Cutremur în fotbalul românesc! Kyros Vassaras, înlocuit din fruntea CCA?!

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta

Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”

Gestul făcut de Mirel Rădoi la autocar, după pasul greșit cu Metaloglobus la revenirea pe banca FCSB
Cristi Chivu, sub asalt după remiza cu Atalanta: Schimbările care i-au scos din minți pe fani și comparația cu Inzaghi
Reacția lui Rădoi după debutul modest de la FCSB: ”Toți aveau așteptări, dar nu sunt magician / O să discut cu jucătorii”
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”
Nota lui Radu Drăgușin după ce a salvat-o pe Tottenham cu Liverpool la ultima fază
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

