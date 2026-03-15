Campioana României a ratat accederea în play-off la finalul sezonului regulat, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la gruparea roș-albastră. În locul lor a fost instalat pe banca tehnică Mirel Rădoi.

Fostul internațional român, care a mai antrenat-o pe FCSB în urmă cu 11 ani, are o singură misiune la clubul patronat de Gigi Becali: calificarea în Conference League prin barajul pus la dispoziție la finalul sezonului.

Gigi Becali anunță o nouă eră la FCSB după debutul lui Rădoi + ”La asta mă aștept de la Mirel! Mi-am dat cuvântul în fața lui”

Duminică seară, FCSB a întâlnit-o pe Metaloglobus București în prima rundă din play-out-ul Superligii României, iar la capătul celor 90 de minute cele două echipe au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a indicat 0-0.

Gigi Becali a explicat că rezultatul a fost un simplu accident și că îl lasă pe Mirel Rădoi să-și ducă obiectivul la bun sfârșit fără să se bage peste el.

”De ce mă băgam până acum? Că mergea treaba! Acum am văzut că suntem într-o etapă nouă și nu mai merge așa! Eu am făcut și eu după ureche ce am putut să fac. Eh, acum consider că trebuie să vină specialiști să facă. Eu cred că va face (n.r. Mirel Rădoi).

Îmi spune MM ce se întâmplă la antrenamente. Dar nici MM nu știa echipa! L-am întrebat azi și mi-a spus 'nu știu', iar eu nu vreau să-l întreb pe Mirel.

Acum a fost un accident cu Metaloglobus. Hai să vedem cu o echipă care joacă fotbal! Ei s-au baricadat, nu a vrut să intre mingea în poartă. Dacă intra una, mai intrau două-trei.

Dacă nu vin rezultatele cu Mirel? Cât timp este Mirel la echipă nu mă interesează nimic așa cum am promis. Eu când îmi dau cuvântul, îl dau! Nu mă bag! Aștept să văd ce face Mirel, aștept să văd surprizele.

Eu mă aștept ca în astea nouă meciuri Mirel să facă o echipă care să câștige barajul. Nu mi-e frică de faptul că nu o să câștigăm noi play-out-ul”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

