Prima rundă a play-off-ului din Superliga a produs răsturnări de situație care au dat peste cap calculele specialiștilor. După ce FC Argeș s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar U Cluj a învins-o pe CFR cu 2-1, fostul internațional a scos în evidență echilibrul neașteptat din competiție.

Evoluție remarcabilă pentru FC Argeș

„Pandi” consideră că victoria „studenților” nu reprezintă o surpriză, însă a rămas marcat de modul în care s-au prezentat jucătorii din Trivale în prima etapă a acestei faze. Panduru anticipează un parcurs imprevizibil în cele nouă runde rămase de disputat până la finalul sezonului.

„Ce se întâmplă este ceva din cale afară. Mi se pare că o să fie câte o «bombă» în fiecare etapă, așa pare. Nu mai știi acum. Aveai impresia la început de play-off că sunt lucrurile cât de cât aranjate, acum nu mai știi absolut nimic. Nu mai știi mâine cine bate pe cine, nimic nu mai știi, la cum a început acest play-off.

Nu este surpriză că a bătut U Cluj. Cum a jucat Argeș mi s-a părut că este un mare fotbal. Din punct de vedere fizic, presiune, au stat excepțional fizic”, a punctat Panduru la PrimaSport.