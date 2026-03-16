Lorenzo Biliboc, războinic după cel mai rapid gol al sezonului din Superliga! Ce a spus puștiul de 19 ani

Locul ocupat de Bernadette Szocs în clasamentul mondial

Bernadette Szocs (31 de ani) continuă în elita tenisului de masă mondial. Sportul condus în România de președintele Cristi Romanescu face un excelent PR țării noastre peste tot în lume, iar Bernie rămâne în elită. În clasamentul mondial publicat de forul internațional al tenisului de masă, Bernadette Szocs se află pe locul 25, în urcare cu două locuri față de ierarhia de luna precedentă.

Tricolora, multiplă medaliată la Europene, vicecampioană mondială și participantă la Jocurile Olimpice, a strâns 1.165 de puncte în topul condus de chinezoiaca Sun Yingsha.

TOP 10 la simplu clasament mondial fete

1 SUN Yingsha China 11125

2 WANG Manyu China 9148

3 CHEN Xingtong China 5255

4 ZHU Yuling Macao, China 4960

5 Miwa HARIMOTO Japonia 4880

6 KUAI Man China 4855

7 CHEN Yi China 4385

8 WANG Yidi China 4380

9 Hina HAYATA Japonia 3330

10 Mima ITO Japonia 3280

Benadette Szocs a avut un 2025 de excepție

La Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Doha (Qatar), în mai 2025, Bernadette Szocs a cucerit medalia de argint la dublu feminin după un parcurs spectaculos alături de partenera sa Sofia Polcanova, reprezentata Austriei. Vicecampioane europene en-titre, Berni și Sofia au format perechea favorită #10, și au avut o evoluție de excepție înregistrând cinci victorii pe tabloul principal de dublu feminin.

În finală, însă, Bernadette Szocs și Sofia Polcanova au avut o misiune imposibilă în fața perechii din China Wang Manyu/Kuai Man (favorită #2), care nu numai că nu a pierdut niciun meci, dar nu a cedat niciun set la acest Campionat Mondial. În ciuda eforturilor de a se impune în fața valoroaselor adversare din Asia, Berni și Sofia nu au reușit să câștige niciun set, scor 0-3 (6-11 6-11, 5-11), dar au cucerit o valoroasă medalie de argint, fiind primele sportive din Europa, care au jucat o finala mondială de dublu feminin după 1977.

Pentru Bernadette Szocs, argintul din Doha reprezintă prima medalie mondială la seniori din carieră.

De asemenea, Bernadette este prima jucătoare din România care a cucerit o medalie mondială în proba de dublu feminin, după titlul mondial cucerit în 1975 de Maria Alexandru, împreună cu Shoko Takahashi.

Ultima româncă medaliată la Campionatul Mondial Individual a fost Otilia Bădescu – bronz, în 1993.