La capătul celor 90 de minute, meciul s-a terminat la egalitate, după ce adversarii lui Șumudică au dat marcat golul egalizator la una dintre ultimele faze, în minutul 90+5.



După meci, antrenorul român a fost categoric și a anunțat că va renunța la un jucător. Atacantul Blaz Kramer este cel care nu va mai continua sub comanda lui Marius Șumudică.



Marius Șumudică, discurs dur după ce a fost egalat în prelungiri



”Felicit jucătorii pentru rezultat, deoarece nu este ușor să joci 55 de minute cu un jucător în minus, din cauza eliminării. Nu înțeleg timpul suplimentar acordat de arbitru, care a fost de 9 minute, deoarece nu există niciun motiv pentru a acorda atât de mult timp.



Echipa a jucat 13 meciuri înainte de sosirea mea și a obținut 5 puncte, în timp ce noi am jucat, de când am preluat conducerea echipei, 4 meciuri și am obținut 4 puncte, iar acesta este un indicator bun.



Atacantul (n.r. - Blaz Kramer) nu este o opțiune bună pentru echipă și nu va continua cu noi. Atacantul Khaled Nari ne va reveni după accidentare în următorul meci și sperăm să aducă aportul tehnic așteptat”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.



Al Okhdood, în clasament



După 16 etape desfășurate în primul eșalon, formația dirijată de Marius Șumudică rămâne în zona fierbinte cu nouă puncte. Două victorii, trei remize și 11 înfrângeri a înregistrat Okhdood până acum.

