Șumudică „fierbe“: ce spun arabii despre el după doar trei meciuri

Fotbal extern
Tehnicianul de 54 de ani are o „misiune imposibilă“: salvarea celor de la Al-Okhdood de la retrogradare, în condițiile în care echipa are două victorii în 15 etape!

Marius Sumudica
Luna de miere“ a lui Marius Șumudică, la Al-Okhdood, s-a terminat cam repede. De fapt, românul a avut doar o săptămână mai liniștită, cea de după victoria cu Al-Kholood (1-0).

La doar trei zile după acest succes, a urmat dezastrul cu Al-Khaleej, în deplasare: 1-4. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, Șumudică are un bilanț negativ, în primele sale trei partide – 1 victorie, 2 înfrângeri – în condițiile în care a fost învins și la meciul său de debut.

Faptul că nici noul antrenor nu pare să reușească „resuscitarea“ echipei i-a descurajat de tot pe suporteri. Aceștia au comentat situația celor de la Al-Okhdood, amintind numele tuturor antrenorilor care au stat pe bancă de la promovarea obținută în 2022-2023 încoace.

„Cu Șumudică vom retrograda!“

Până la instalarea actualului tehnician pe bancă, la Al-Okhdood au lucrat, pe rând, portughezul Jorge Mendonça, slovacul Martin Sevela, tunisianul Noureddine Zekri, croatul Stjepan Tomas și portughezul Paulo Sérgio. 

Dintre aceștia, cel mai apreciat e Zekri. Iar în discuția pornită pe forumul echipei despre banca tehnică, fanii nu privesc cu ochi buni instalarea lui Șumudică. De altfel, câțiva dintre ei au și venit cu un verdict dur deja: „Cu Șumudică, vom retrograda!“.

De amintit că, în precedentele două sezoane, Al-Okhdood a „supraviețuit“ în Saudi Pro League, prinzând locul 15 de fiecare dată, primul deasupra liniei. Și în acest moment, în ciuda situației critice, șansele de salvare există. Pentru că echipa e la doar trei puncte de poziția a 15-a, când mai sunt 19 meciuri.

Așa se și explică dorința lui Șumudică de a întări lotul imediat. Primul român urmează să sosească sub comanda sa și se vorbește despre un al doilea transfer-bombă, după cum Sport.ro a arătat aici.

