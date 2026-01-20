Șumudică „fierbe“: ce spun arabii despre el după doar trei meciuri

„Luna de miere“ a lui Marius Șumudică, la Al-Okhdood, s-a terminat cam repede. De fapt, românul a avut doar o săptămână mai liniștită, cea de după victoria cu Al-Kholood (1-0).

La doar trei zile după acest succes, a urmat dezastrul cu Al-Khaleej, în deplasare: 1-4. Ceea ce înseamnă că, în acest moment, Șumudică are un bilanț negativ, în primele sale trei partide – 1 victorie, 2 înfrângeri – în condițiile în care a fost învins și la meciul său de debut.

Faptul că nici noul antrenor nu pare să reușească „resuscitarea“ echipei i-a descurajat de tot pe suporteri. Aceștia au comentat situația celor de la Al-Okhdood, amintind numele tuturor antrenorilor care au stat pe bancă de la promovarea obținută în 2022-2023 încoace.

„Cu Șumudică vom retrograda!“

Până la instalarea actualului tehnician pe bancă, la Al-Okhdood au lucrat, pe rând, portughezul Jorge Mendonça, slovacul Martin Sevela, tunisianul Noureddine Zekri, croatul Stjepan Tomas și portughezul Paulo Sérgio.

Dintre aceștia, cel mai apreciat e Zekri. Iar în discuția pornită pe forumul echipei despre banca tehnică, fanii nu privesc cu ochi buni instalarea lui Șumudică. De altfel, câțiva dintre ei au și venit cu un verdict dur deja: „Cu Șumudică, vom retrograda!“.

