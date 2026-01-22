În primele 12 etape, Al Okhdood acumulase doar 5 puncte. După sosirea lui Șumudică, care a înregistrat până acum o victorie, o remiză și două eșecuri, au fost obținute alte patru, iar echipa românului rămâne pe locul 17, penultimul.

Marius Șumudică îl dă afară pe Blaz Kramer de la Al Okhdood



După jumătate de lună la Al Okhdood, Marius Șumudică a decis deja să se despartă de un jucător - atacantul sloven Blaz Kramer (29 de ani), care e împrumutat de la Konyaspor până la finalul sezonului.



Kramer a avut un sezon modest, cu un singur gol în 14 meciuri, iar Șumudică l-a titularizat în primele sale trei meciuri. Miercuri, la remiza cu Al Riyadh, scor 2-2, internaționalul sloven nu a mai făcut parte din lot.



La finalul partidei, Marius Șumudică a anunțat că Blaz Kramer nu mai face parte din planurile sale, astfel că atacantul e așteptat să revină încă din această iarnă la Konyaspor.

"Kramer nu va continua cu noi. Khaled Narey, un alt atacant, revine după accidentare și va putea juca în următorul meci", a spus Șumudică.

