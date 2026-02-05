Al Okhdood a primit vizita celor de la Al Hilal joi seară, în etapa cu numărul 21 din primul eșalon al Arabiei Saudite, Saudi Pro League. Meciul a avut loc la Najran pe ”Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City”.

Șumudică, spulberat de Benzema și compania! Al Okhdood - Al Hilal 0-6

Al Hilal a început în forță cu gol anulat în minutul 19. Ulterior, Karim Benzema, proaspăt transferat la formația dirijată de Simone Inzaghi, a deblocat tabela de marcaj în minutul 31.

Dacă scorul în prima parte a rămas 1-0, în actul secund Al Hilal a forjat motorul. Benzema a realizat ”dubla” în minutul 60 și hat-trick-ul în minutul 64.

Malcom a dus scorul la 4-0 în minutul 70, iar Salem Al Dawsari și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două rânduri: minutul 75 și minutul 90+3.

Meciul a fost un adevărat calvar pentru Marius Șumudică, în contextul în care Al Okhdood se află în ”zona fierbinte” a clasamentului, pe locul 17, cu 10 puncte.