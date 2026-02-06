Karim Benzema, prezentat recent la Al Hilal, după ce și-a forțat plecarea de la Al Ittihad, a fost titular și a marcat nu mai puțin de trei goluri.

Simone Inzaghi: ”Al-Okhdood a făcut un meci bun!”

La finalul jocului, Simone Inzaghi a aplaudat prestația elevilor săi, dar nu a uitat să laude și echipa antrenată de Marius Șumudică.

Fostul antrenor al lui Inter a remarcat însă că Al-Okhdood s-a pierdut după ce Al Hilal a marcat primul gol.

De altfel, Inzaghi a explicat de ce a preferat să mizeze pe Benzema, chiar dacă francezul abia a ajuns la Al Hilal.

”Îi felicit pe jucătorii mei pentru prestația lor din această seară. Au jucat cu un nivel ridicat de concentrare și cu o organizare excelentă pe tot parcursul celor 90 de minute. Al-Okhdoud a făcut un meci bun și a fost bine organizată din punct de vedere defensiv, însă după ce am marcat primul gol am reușit să găsim spații și să creăm multe ocazii, ceea ce ne-a permis să ne mărim avantajul pe tabelă.

Avem mai multe opțiuni în atac, precum Nunez și Marcos, iar în meciul de astăzi am preferat să joc cu Benzema și Simon. Aceasta este o decizie tehnică, luată în funcție de cerințele fiecărui meci”, a spus Simone Inzaghi după meci.

Declarațiile lui Marius Șumudică după 0-6 cu Al Hilal

”Locul lui Al-Hilal este în Liga Campionilor, alături de Real Madrid. Sunt sigur că Al-Hilal va fi printre primele 5 echipe din lume și le mulțumesc celor care au contribuit la pregătirea lui Al-Hilal și la prezentarea sa într-un mod atât de distinctiv.

Am jucat două reprize diferite. În prima repriză am evoluat excepțional, dar echipa s-a prăbușit în a doua repriză. Am fost foarte afectați de absența a patru jucători-cheie, spre deosebire de Al-Hilal, care este plină de vedete.

Prăbușirea echipei a fost una mentală, nu tactică. Acest lucru este rezultatul oboselii, epuizării jucătorilor și presiunii meciurilor. Nu există timp pentru refacere și pregătire. La toate acestea se adaugă forța și calitatea jucătorilor lui Al-Hilal.

Sunt mulțumit de jucătorii saudiți care s-au alăturat echipei, Muath Faqihi și Khaled Al-Lazam, deoarece au venit după ce am cerut să li se ofere o șansă jucătorilor saudiți. Cu toate acestea, noi valorăm 10 milioane de euro, iar Al-Hilal 200 de milioane”, a spus Marius Șumudică după meci.