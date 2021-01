EXCLUSIV | URMEAZA SI MAXIM dupa Sumudica?! Anuntul fotbalistului dupa ce a aflat ca antrenorul a fost DAT AFARA de Gaziantep: "Sper sa lucrez iar cu el cat mai curand!"

Turcii de la Gaziantep i-au reziliat contractul lui Sumudica cu doar 5 luni inainte ca intelegerea sa-i expire.

Discutiile complicate in legatura cu prelungirea acordului si declaratiile facute atat de conducere, cat si de Sumudica au complicat relatia. Anuntul ca Gaziantep renunta la Sumudica l-a luat prin surprindere pe Alex Maxim. Cel mai bun marcator al anului 2020 in Turcia spune ca nu se astepta la decizia luata de conducerea echipei si lasa de inteles ca e gata sa-l urmeze pe Sumudica la viitoarea sa echipa.

"Abia am aflat si eu, inca nu am apucat sa discut cu staff-ul. Astept sa ma vad maine cu ei la stadion, sa aflu mai multe. Normal ca m-a surprins. Echipa merge foarte bine, nu ma asteptam la lucrul asta acum. Aveam o relatie excelenta cu Sumudica si cu intreg staff-ul, e normal sa-mi para rau pentru ce s-a intamplat. Sper sa lucrez din nou cu Sumudica si sper ca asta sa se intample cat mai curand", a spus Maxim pentru wwww.sport.ro.

Alex Maxim, 30 de ani, e cel mai bun marcator al anului 2020 in Turcia. A inscris de 14 ori, mai mult decat au facut-o milionarii Falcao, Demba Ba sau Papiss Cisse. Mijlocasul ofensiv are si doua assisturi in dreptul numeului sau.