BREAKING NEWS: Sumudica a fost DAT AFARA de la Gaziantep! BOMBA MOMENTULUI

Marius Sumudica pleaca dupa un an si jumatate de la Gaziantep!

Razboiul declaratiilor cu sefii clubului i-a fost fatal antrenorului roman. In ciuda parcursului excelent din campionat, unde Gaziantep a fost neinvinsa timp de 15 etape consecutive si a ajuns in zona de Champions League a clasamentului, conducerea a luat decizia-soc de a renunta la Sumudica.



Intre cele doua parti au existat schimburi dure de replici in ultimele 24 de ore. Sumudica a fost nemultumit de oferta de prelungire a contractului facuta de club, mai mica decat actuala sa intelegere. Baskanii s-au infuriat dupa declaratiile date de roman, iar azi l-au demis. Comunicatul oficial a fost deja postat pe site-ul clubului!

Sumudica a preluat-o pe Gaziantep imediat dupa promovarea in prima liga, in vara lui 2019. S-a clasat la jumatatea clasamentului in primul sezon, iar acum isi lasa echipa pe locul 4, la doar 3 puncte de liderul Galatasaray.



Sumudica mai avea 4 luni de contract cu Gaziantep. Antrenorul sustine ca e in contact cu Al Shabab, echipa din Arabia Saudita pe care a mai antrenat-o in sezonul 2018-2019. De acolo ar veni o propunere 'de nerefuzat', asa cum a afirmat chiar el in urma cu doua zile.