"Am vrut sa-l sun, dar nu suntem in relatii foarte bune. Sa nu se duca acolo!" Mesajul lui Rednic pentru Sumudica dupa ce a fost dat afara de Gaziantep

Plecarea lui Sumudica de la Gaziantep l-a lasat masca pe Mircea Rednic.

Antrenorul Viitorului ar fi vrut sa-l sune pe Sumudica, insa spune ca relatiile dintre ei au ramas reci si la un an dupa schimbul de replici pe care l-au avut public. Rednic il sfatuieste pe Sumudica sa nu aleaga banii din Golf si sa astepte o echipa mare din Turcia.

"Imi pare rau pentru ce i s-a intamplat. Am vrut sa-i dau telefon, dar nu suntem in cele mai bune relatii. Am patit si eu la fel cand eram la Standard. Mi s-au umflat penele, am facut vreo doua declaratii despre presedinte si m-a costat. Am ajuns in playoff dupa ce am laut echipa si aveam obiectiv sa o salvez de la retrogradare. Il respect pe Sumudica, imi pare rau pentru el. Echipa a ajuns acolo unde este in primul rand datorita lui, a strategiei pe care a facut-o. Au fost rezultatele bune cu echipele mari de acolo.

Stiu ce inseamna sa fii strain, sa reusesti sa te impui. Deranjeaza, da! Si mai ales daca esti batos si spui ce simti, asta chiar deranjeaza. Se formeaza un grup care te asteapta la cotitura si atunci platesti. Sumudica a lasat impresie buna, sunt sigur ca o sa-si gaseasca de lucru chiar la o echipa cu pretentii din Turcia. Nu e bine sa mearga inapoi in lumea araba. Financiar e bine, dar fotbalistic nu. Daca ia drumul lui Oli sau Razvan, e bine. Dar sportiv... M-as bucura daca ar gasi chiar o echipa care vrea performanta, cu prestigiu in Turcia. A aratat ca e antrenor foarte bun", a spus Rednic la Digisport.