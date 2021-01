EXCLUSIV | Adevaratul motiv al RUPTURII dintre Sumudica si Gaziantep. Turcii l-ar fi vrut pe Dan Petrescu in locul sau!

Fostul antrenor al lui CFR Cluj a refuzat instant oferta de a lasa un conational fara loc de munca si a preferat sa semneze cu Kayserispor, ultima clasata din Turcia.

Marius Sumudica a avut un sezon senzational in Turcia, acolo unde a fost lider provizoriu cu Gaziantep FK, echipa ocupand acum locul patru in Super Lig, cu patru puncte mai putin decat liderul Besiktas. Insa, ieri, antrenorul roman a fost demis, dupa ce conducatorii clubului s-au arata jigniti ca acesta a dezvaluit presei ca i s-a cerut sa isi micsoreze salariul, pentru a accepta prelungirea contractului, scadent in vara, dar si pentru ca a spus ca nu a semnat inca o noua intelegere, clubului sau facand declaratii mincinoase in acest sens. Sumudica mai avea 5 luni de contract cu Gaziantep, unde castiga 600.000 de euro pe sezon, iar acum e in contact cu Al Shabab, echipa din Arabia Saudita, pe care a mai antrenat-o in sezonul 2018-2019 si care ii ofera de aproape patru ori mai mult.

Conform informatiilor Sport.ro, deteriorarea relatiei dintre Sumudica si Gaziantep FK ar avea la baza alt motiv decat cele invocate de turci, respectiv imposibilitatea clubului de a-i oferi un salariu pe masura celui cerut de roman, adica 1.6 milioane de euro, si comportamentul controversat al acestuia pe banca de rezerve, el fiind eliminat de numeroase ori in acest sezon si directionand antipatia arbitrilor catre echipa sa, clar dezavantajata in numeroase meciuri. Ruptura ar fi survenit pe fondul prelungirii negocierilor pentru semnarea noului contract, atunci cand Sumudica ar fi aflat ca oficialii clubului ar fi contactat deja mai multi antrenori ca sa il inlocuiasca, inclusiv pe Dan Petrescu, care plecase de la CFR Cluj si cauta un nou angajament.

Constatand ca "Sumi" intra in ultimele 6 luni de contract, acesta nu renunta la marirea salariala si are oferte avantajoase financiar din zona Golfului Persic, conducatorii lui Gaziantep FK au incercat sa negocieze prin intermediari cu mai multi tehnicieni, inclusiv cu Petrescu. Insa, "Bursucul" i-ar fi cerut agentului sau sa refuze orice negociere cu Gaziantep, nevrand sa ii creeze probleme lui Sumudica si sa ii ia postul. Sumudica ar mai fi fost deranjat de lipsa de respect aratat, celor cu care clubul sau negocia ca sa il inlocuiasca oferindu-li-se salarii anuale mai mari decat cei 600.000 de euro pe care ii primea el, asa ca a facut cateva declaratii mai dure la adresa conducerii pentru a forta ruperea contractului.

Poate asa se explica si episodul, din urma cu o saptamana, in care Sumudica spusese cu naduf ca "Petrescu trebuia sa ma sune pe mine. Eu as fi dat un telefon, l-as fi sunat pe Petrescu, daca antrena in Turcia, asa cum l-as fi sunat si pe Reghecampf, daca as fi plecat in Emirate. M-a deranjat, dar fiecare procedeaza in felul lui. Baskanul de la Kayseri m-a sunat ca sa ma intrebe de Petrescu, ei au vrut sa ma ia pe mine, mi-au facut o oferta incredibila. Dar am vorbit la superlativ despre el, l-am laudat". Apoi, Petrescu a aflat de nemultumirea lui Sumudica si l-a sunat pe conationalul sau, cei doi discutand aproape o ora la telefon, clarificand lucrurile si revenind la relatii cordiale.