Plangere LA TRIBUNAL dupa ce Sumudica a fost facut 'tigan' in direct la TV! Detalii de ultima ora dupa ce romanul a fost UMILIT

Probleme pentru fostul arbitru international Erman Toroglu, care a facut comentarii rasiste la adresa lui Sumudica in direct la A Spor!

Asociatia Romilor din Izmir cere ca Toroglu sa fie anchetat. Alaturi de reprezentantii institutiei, un politician important din partidul sustinut de presedintele Erdogan, AKP, e si el in favoarea unei investigatii din partea autoritatilor!

Luni e asteptat ca demersul sa devina formal. Partile implicate au anuntat ca vor sustine si o conferinta de presa dupa ce se vor adresa parchetului!

Erman Toroglu a facut remarci rasiste la adresa lui Sumudica in timp ce comenta live la postul A Spor, unul dintre cele mai urmarite din Turcia, situatia de la Gaziantep: "E acest antrenor care face teatru. Nu am mai vazut asa un teatru! Unde se crede? Are comportament de tigan! Imi pare rau, e se poarta ca un tigan! Ce ar trebui sa zic? Sa-i spun cersetor?"

Sumudica a fost demis duminica de Gaziantepspor, echipa pe care o lasa pe locul 4 in Turcia.