"A facut o greseala foarte mare!" Prima reactie a baskanului de la Gaziantep dupa ce Sumudica a fost DAT AFARA! Cine e favorit sa-i ia locul

Marius Sumudica s-a despartit de Gaziantepspor!

Clubul a renuntat la Sumudica, desi dusese echipa pe locul 4 in Superliga din Turcia si mai avea doar 4 luni de contract ramase.



Sumudica asteapta sa-si rezolve maine problemele financiare cu clubul, apoi a promis ca va face declaratii pe seama evenimentelor nebune din ultimele zile.

Baskanul de la Gaziantep, Mehmet Büyükekşi, a explicat la A Spor decizia pe care a luat-o duminica dupa-amiaza, la doar cateva ore dupa ce Sumudica trimisese un comunicat in care anuntase ca e deschis sa reia tratativele pentru prelungire:

"Sumudica a fost suparat, la fel si staff-ul sau. Uneori, s-au folosit cuvinte care au depasit limitele. Le multumim pentru ce au facut la Gaziantep. Succesul e ceva care nu se atribuie unei singure persoane, e un efort de echipa. Nu vreau sa intram intr-o polemica. Din pacate, declaratia lui Sumudica de dupa meciul cu Sivasspor a fost o greseala foarte mare. De aceea, i-am multumit pentru ce a facut si ne-am despartit. Ii uram succes pe mai departe", a spus Büyükekşi la A Spor, aceeasi televiziune la care Sumudica a fost ieri numit 'tigan' de un fost arbitru international.

Sumudica a preluat-o pe Gaziantep dupa promovarea in Superliga, in 2019, si o lasa pe locul 4 in campionat, in apropierea zonei de Champions League.

Sunt sanse mari ca in locul lui Sumudica sa vina Bulent Korkmaz (52 de ani). Fustul fundas si capitan al lui Galatasaray e liber de contract dupa ce a pregatit-o ultima data pe Konyaspor. Le-a mai antrenat in Superliga pe Galatasaray, Basaksehir, Antalyaspor, Karabukspor sau Bursaspor.