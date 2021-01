TEAPA MONDIALA pentru Sumudica! Cu cateva ore inainte sa fie dat afara anunta ca e gata sa reia negocierile: "Doar am glumit, mi-a fost si mie greu!"

Turcii de la Gaziantep au luat o decizie-soc in aceasta dupa-amiaza: au anuntat ca i-au reziliat contractul lui Sumudica!

Pe fondul tratativelor complicate pentru prelungire, Sumudica a declarat la finalul meciului cu Sivasspor, pierdut sambata cu 2-1, in deplasare, ca 'ii va telefona sotiei pentru a-i trimite bani de cheltuiala'.

La mai putin de 24 de ore distanta, antrenorul roman a revenit cu un comunicat in care a vrut sa clarifice gluma facuta ieri si sa anunte ca e deschis pentru reluarea tratativelor. Prea tarziu! Clubul luase deja decizia sa se desparta de el din cauza declaratiilor facute in public.

"Ultimele ziue au fost cu adevarat grele pentru mine. Poate ca au fost cele mai grele din cariera mea. Vreau sa ma exprim clar: simt o conexiune cu acest club si cu orasul. Am incercat mereu sa apar aceasta familie, am devenit agresiv si am suferit, am fost eliminat de arbitri in timpul partidelor. A fost o onoare sa primesc toate mesajele de sustinere pe care le-am primit.

Sunt onorat ca mi s-a propus sa fiu cetatean turc. Imi pare rau ca mi s-a facut o imagine de inamic al orasului in ultimele zile. Ce am spus despre sotia care trebuie sa-mi trimita bani a fost o gluma. In Romania e o gluma populara. Mi-am dat seama ca a fost gresit inteleasa in Turcia. Mai am 4 luni de contract si vreau sa le respect. Sunt deschis la negocieri de prelungire", a spus Sumudica in aceasta dimineata.