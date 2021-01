Sumudica a revenit la sentimente mai bune fata de oficialii lui Gaziantep dupa SCANDALUL MONSTRU de sambata: "Ce am spus a fost o gluma!" Anunt important referitor la prelungirea contractului

Sumudica este in centrul unui scandal urias in Turcia.

Dupa meciul pierdut de echipa sa cu scorul de 1-2 in deplasare cu Sivasspor, antrenorul roman i-a atacat foarte dur pe conducatorii lui Gaziantep.

Sumudica a sustinut ca sefii clubului i-au propus o diminuare a salariului cu 10% si a declarat ca acest lucru este de neacceptat pentru el, lasand de inteles ca nu ar mai vrea sa continue la Gaziantep si din sezonul viitor.

Reactia clubului nu a intarziat sa apara, iar presedintele Mehmet Buyukeksi a transmis ca Sumudica a mintit in privinta taierii de salariu si l-a criticat pentru faptul ca isi asuma toate meritele pentru parcursul bun al echipei din acest sezon.

Mai mult, analistul TV Erman Toroglu a avut o iesire rasista la adresa antrenorului roman, numindu-l 'tigan' si comparandu-l cu un cersetor.

Sumudica, dupa ce a vazut ca scandalul a capatat proportii, a tinut sa lamureasca anumite aspecte referitoare la cateva lucruri pe care le-a spus dupa meci.

Antrenorul de 49 de ani a explicat ca a glumit in legatura cu problemele financiare pe care le-ar avea la Gaziantep si a tinut sa asigure ca este in continuare in relatii bune cu conducatorii clubului si ca este deschis unei eventuale prelungiri a contractului.

"Am o legatura excelenta cu familia Gaziantep. Mai am 4 luni de contract. Sunt intotdeauna deschis sa vorbesc si sa negociez contractele.

Ultimele zile mi-au fost foarte grele. Poate cele mai grele din cariera mea de antrenor. Prin urmare, vreau sa ma exprim clar prin intermediul acestui comunicat de presa.

Chiar si in vremuri dificile, cu discutii fara legatura si demiteri in joc, nu am facut niciodata declaratii daunatoare la adresa conducerii lui Gaziantep sau a fanilor nostri. Am o legatura puternica cu acest club si oras. Am incercat intotdeauna sa apar aceasta familie, am devenit mai agresiv la meciuri si am suferit cand am fost eliminat de arbitri.

Dupa fiecare victorie a echipei noastre am avut onoarea sa primesc felicitari de la primarul orasului Gaziantep, Fatma Sahin, pe care il respect foarte mult. El mi-a spus ca am onorat orasul si ca vrea sa devin cetatean turc. Imi pare foarte rau de imaginea proasta pe care am facut-o orasului in ultimele zile.

Doua probleme importante as dori sa abordez, o problema care nu este legata de fotbal, dar este importanta pentru mine. Printre declaratiile mele s-a vorbit mult despre faptul ca mi-as suna sotia si ii voi cere sa trimita bani. Aceasta declaratie i-a suparat pe fanii nostri. Cu toate acestea, oamenii din Gaziantep sper sa inteleaga ca nu este altceva decat o gluma obisnuita in Romania", a transmis Marius Sumudica printr-un comunicat de presa.

De asemenea, Sumudica a tinut sa accentueze faptul ca este deschis unei prelungiri a contractului care expira in vara.

"Tot in acest sens, cand mi s-a transmis ca bonusurile pe care le-am oferit jucatorilor ar fi mai bine sa fie date catre club, mi-am dat seama ca este o gluma la adresa mea.

Revenind strict la problemele legate de fotbal, in ceea ce priveste relatia mea cu clubul, pozitia mea este urmatoarea: mai am 4 luni inainte de incheierea contractului si sunt deschis negocierilor", a anuntat antrenorul lui Gazianep Gazisehir.