BREAKING NEWS | "Ma simt usurat!" Sumudica, prima reactie dupa CUTREMURUL ZILEI. Ce a spus dupa plecarea de la Gaziantep

Marius Sumudica s-a despartit de Gaziantepspor, echipa pe care a dus-o pe locul 4 in Turcia.

Sumudica spune ca se simte 'usurat', dar refuza sa ofere detalii in legatura cu termenii rupturii.

"Am reziliat contractul de comun acord, nu s-a intamplat nimic. Sunt niste lucruri pe care nu le pot vorbi acum, pana nu inchei tot ce am de incheiat financiar. Nu pot sa vorbesc. Maine voi incheia financiar totul, apoi ma voi intoarce in tara si vin la emisiuni. Vreau sa-mi spun toate ofurile! Voi spune maine seara totul! Nu vreau sa se interpreteze. Maine vreau sa-mi inchei toate conturile, dupa care vom discuta cu mare placere. Sunt usurat!", a spus Sumudica la Digisport.