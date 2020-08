Sorin Cartu le cere iertare fanilor dupa umilinta din Georgia: "Pentru toti cei care iubesc si au iubit aceasta echipa, eu imi cer scuze in numele ei pentru nereusita"

Universitatea Craiova a fost eliminata din turul 1 preliminar Europa League de multa mai slab cotata Locomotive Tbilisi, dupa ce a pierdut in Georgia cu 1-2.

Craiova a castigat aseara cu 2-0 impotriva Astrei. Sorin Cartu a declarat ca oltenii aveau nevoie sa castige acest meci dupa rezultatul rusinos din Europa league.

"E o victoria care a venit cat de cat bine dupa ce s-a intampla in Gerorgia, avem nevoie de victoria asta. Si noi si baietii, in special baietiii aveau nevoie de o recapacitare. Nu stiu ce sa spun a fost o situatie foarte grea ceea ce s-a intamplat acolo. Se intampla lucruri din astea in fotbal, din pacate ni s-a intamplat noua. Acum e greau de explicat. Am fost suprinsi de atitudinea lor agresiva in sensul pentru ca s-au batut pentru fiecare centimetru de teren, fiecare minge si aici zic eu ca noi am pierdut lupta cu ei. E un rezultat foarte prost si nimeni nu l-a gandit nicio secunda in momentul cand s-a plecat pentru aceasta partida. Nimeni nu a gandit ca putem sa fim eliminati", a declarat Cartu pentru PRO X.

Dupa eliminarea din Europa League s-a vorbit despre o eventuala plecare a lui Bergodi, Cartu neaga aceste zvonuri si a declarat ca este mult prea devreme sa vorbim despre asa ceva.

"Nu stiu nimic. Nu s-a discutat. Toate lucrurile sunt prea devreme, s-au derulat una peste alta. Si partida cu Asta, acum plecarile baietilor la lot. Nu, nu s-a discutat nimic despre asta si nu se gandeste. Pentru ca una peste alta, Cristiano are 10 jocuri dupa pandemie si are o singura infrangere cu CFR. Sigur au fost cele cu CFR si Lokomotive, dar nu s-a gandit nimeni la acest lucru", a spus fostul jucator al Craiovei.

De asemenea, Sorin Cartu si-a cerut public scuze fanilor dupa rezultatul dezastruos din Georgia.

"Si mie mi-a fost greu sa imi explic ce s-a intamplat, dupa meci am avut foarte multe telefoane de la televiziuni, dar am avut o stare depresiva. Practic eram confuz nu stiam ce trebuie sa zic. Si intr-o situatie din asta sa aduci nu stiu ce argumente, pana la urma pari idiot. E greu sa traiesti asemenea momente. Nicio secund nimeni nu s-a gandit ca s-ar putea intampla. Pentru toti cei care iubesc si au iubit aceasta echipa eu imi cer scuze in numele ei pentru nereusita", a declarat fostul antrenor al oltenilor.