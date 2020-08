Universitatea Craiova a trimis un jucator in Emiratele Arabe! De cine au scapat oltenii

De abia revenit la echipa, Gustavo a fost imprumutat de Universitatea in Emiratele Arabe Unite.

Jucatorul brazilian a revenit in Banie in luna martie de la echipa din China, Liaoning. El nu a mai reusit sa se impuna la fel cum o facuse la prima experienta la Craiova, astfel ca oltenii au hotarat sa il cedeze sub forma de imprumut la Ajman Club, echipa din Emiratele Arabe.

"Gustavo a fost imprumutat in Emiratele Arabe Unite pentru o perioadq de un an, cu optiune de cumparare. Ii dorim mult succes in noua aventura la echipa Ajman Club", a fost mesajul oltenilor.

In acest sezon, Gustavo a reusit sa marcheze un singur gol in cel 7 partide pe care le-a jucat.