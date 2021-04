Si fetele stiu sa joace tare! :) Faultul care l-ar face invidios pana si pe Sergio Ramos! Cum a putut sa intre o jucatoare din Ucraina asupra unei adversare

O faza care a atras atentia tuturor s-a petrecut in minutul 87 al meciului de fotbal feminin dintre Irlanda de Nord si Ukraina.

Irlanda de Nord s-a impus cu 1-0 si s-a calificat la EURO 2022 care se va disputa in Anglia, primul turneu final major din istoria echipei. Infrangerea nu le-a cazut bine ucrainiencelor, care s-au razbunat cum au putut pe adversarele lor.



In minutul 87, Sarah McFadden a fost lansata in adancime de o colega, dar pana sa ajunga la minge a fost doborata in mod brutal de Natiya Pantsulaya. Pe imagini se poate vedea extrem de clar cum jucatoarea din Ucraina nu da niciun semn ca ar vrea sa joace mingea si isi concentreaza toata atentia asupra adversarei sale.

Arbitrul meciului nu a avut de ales si a i-a aratat jucatoarei din Ucraina caronasul rosu pentru acest atac dur si intentionat.