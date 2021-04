Gest superb al lui Razvan Lucescu! Fostul selectioner ajuta la renasterea unui club istoric al Romaniei!

Din 2017, FC Brasov si-a recapatat denumirea sub care clubul a evoluat in cea mai mare parte a istoriei, cea de Steagul Rosu Brasov.



Clubul trece printr-o perioada extrem de dificila din punct de vedere financiar. In 2017, echipa a intrat in faliment, iar ulterior clubul a fost preluat de o societate privata care, pe langa faptul ca a dus echipa in Liga 3, dar a si facut destul de multe datorii, pe care fanii se chinuie inca sa le acopere.



Suporterii stegari au primit insa un ajutor substantial de la fostul antrenor al echipei Razvan Lucescu. Pe pagina de Facebook a Steagului Rosu Brasov a fost postat un mesaj in care a fost dezvaluit faptul ca fostul selectioner al Romaniei a achiatat jumatate din datoriile clubului brasovean catre ANAF.

Razvan Lucescu a antrenat echipa pe vremea cand se numea FC Brasov, intre 1 iulie 2007 si 5 iunie 2009, reusind chiar sa promoveze in Liga 1 la capatul sezonului 2007-2008.