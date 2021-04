"Am avut oferte de la patru cluburi dupa Campionatul Mondial!" Puterile din Europa care s-au batut pentru Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Celebrul fotbalist roman a vorbit despre cariera sa si cum a ajuns unul dintre cei mai de succes jucatori din tara, dupa ce a obtinut performante remarcabile atat la echipa nationala, cat si la echipele de club.

Dupa evolutia remarcabila de la Campionatul Mondial din 1994, Ilie Dumitrescu s-a transferat la Tottenham, insa la vremea respectiva a avut si alte oferte de la cluburi de elita din Europa.

"Patru oferte au fost: Inter Milano, Atletico Madrid, FC Koln si Tottenham. Ultima discutie am avut-o cu cei de la Tottenham si am semnat cu ei. 4,3 milioane de dolari suma de transfer. Cea mai mare suma pana atunci. Am luat si eu ceva, un procent", a declarat Ilie Dumitrescu.

"Eram la Londra, la West Ham si a venit o oferta din asta. Iti dam noi peste de doua-trei ori si vii acolo. A fost si o experienta de viata in Mexic", a povestit fotbalistul si despre transferul surprinzator la Club America.

