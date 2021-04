Aguero, surprins cu iubita in oras in ziua meciului Dortmund - City! Agentul sau ar fi in Barcelona pentru a negocia cu sefii catalani

Kun Aguero va pleca de la Manchester City la sfarsitul acestui sezon.

Acesta este dorit de mai multe superputeri, printre care Barcelona sau PSG, iar transferului lui va produce, cu siguranta, multe discutii.

The Sun scrie ca agentul jucatorului este in Barcelona si discuta cu echipa lui Laporta. In schimb, Aguero nu a fost inclus de Pep Guardiola in lotul pentru returul cu Borussia Dortmund si a fost surprins, impreuna cu iubita sa, in Cheshire, o regiune afla la nordul lui Manchester.

Presa din Albion speculeaza ca Aguero ar fi tentat de un acord cu Barcelona, pentru a se putea intalni cu colegul lui de la nationala, Messi.

257 de goluri a marcat Aguero pentru Manchester City. Englezii l-au achizitionat in 2011, de la Atletico Madrid. Aguero isi va incheia contractul cu City la sfarsitul acestui sezon si a anuntat ca nu isi va prelungi intelegerea,