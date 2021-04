Ouzounidis a socat pe toti la finalul meciului din Cupa! A vorbit in romana! Ce a declarat

Universitatea Craiova a castigat pe teren propriu impotriva Viitorului Pandurii Targu Jiu, scor 3-0.

La finalul meciului din turul semifinalelor Cupei Romaniei, Marinos Ouzounidis a surprins pe toata la lumea la interviu in momentul in care a raspuns primelor intrebari in limba romana, in contextul in care a venit in Romania in urma cu doar doua luni.

El a spus in limba romana ca echipa sa trebuie sa ramana concentrata pentru meciul retur, chiar daca a castigat cu 3-0 in primul meci, la urmatoarele intrebari raspunzand in limba engleza.

"Am facut un pas mare spre finala, dar trebuie sa ramanem concentrati pantru ca mai avem un meci de jucat. Trebuie sa ne respectam adversarul si competitia, dar suntem aproape de finala. Din experienta mea in astfel de meciuri, echipele mai mici dau mai mult decat echipele mari si pot aparea surprize.

Trebuie sa ii felicit pe jucatori si pe antrenorul dinaintea mea pentru parcursul de pana acum. Nu e timpul sa vorbim de alti jucatori, deocamdata ma bazez pe jucatorii pe care ii am", a spus antrenorul grec la finalul meciului.

De asemenea, antrenorul grec de 52 de ani a vorbit si despre starea lui Elvir Koljic, cel care a jucat pentru prima data titular de la revenire: "Koljic nu e inca gata, i-am dat minute, cred ca e ok, nu e nimic serios".