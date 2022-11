Meciul de la Skopje e LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Daciana Hosu a fost una dintre cele mai bune tricolore la Campionatul European de handbal, competiție la care România păstrează șanse pentru accederea în semfifinalele competiției.

Un triumf obținut în meciul din seara aceasta, de la 19:00, contra Muntenegrului, în Grupa Principală 2, le duce pe elevele lui Florentin Pera la o partidă distanță de careul de ași.

România, poartă magnifică la Euro

Poarta României va fi esențială și în acest meci după ce Yulia Dumanska, Diana Ciucă și Daciana Hosu au făcut minuni în confruntările precedente, protejate de multe ori și de o apărare care nu a arătat semne de fragilitate.

Desemnată jucătoarea meciului cu Macedonia de Nord (31-23), Daciana Hosu emană optimism înaintea încleștării cu Muntenegru, selecționată pregătită de legendara Bojana Popovic. Hosu, cu un moral ridicat și după ce pe finalul partidei cu Spania, în minutul 56, a avut un 7 metri apărat la scorul de 25-25.

Povestea Dacianei e una fascinantă. Tricolora legitimată la SCM Râmnicu Vâlcea frapează prin sinceritate și a declarat într-un interviu pentru wesport.ro de ce a făcut primii pași în sportul în care România a impresionat în lume și la feminin, și la masculin.

Daciana Hosu a început handbalul la vârsta de 10 ani

„Povestea mea este una simplă. M-am apucat de handbal pentru faptul că eram puțin grăsuță. Părinții mei m-au îndemnat să fac un sport. Am ales handbalul. Nu m-am gândit niciodată însă că voi ajunge la nivelul acesta.

La 10 ani am început handbalul dintr-o distracție și în momentul în care am ajuns la Brașov, mi-am dat seama că este mai mult decât un hobby, o plăcere. Mi-am dat seama că îmi pot câștiga existența din acest sport și pentru că îmi place atât de mult, îmi va aduce atât de multe bucurii”, a dezvăluit Daciana Hosu, pentru sursa menționată.

Daciana Hosu și amintirea cu celebra Mariana Tîrcă

"Aveam 16 ani când doamna Mariana Tîrcă m-a luat sub aripa ei. De atunci, totul a funcționat exact cum ar trebui să meargă pentru un jucător la junioare.

Într-adevăr, am debutat foarte devreme în Liga Națională, dar nu am debutat foarte brusc, cum am venit. Am început și eu cu câte 2-3 minute pe meci și cred că asta mi-a dat foarte multă încredere. Chiar domnul Burcea era antrenor atunci la Liga Națională, la Brașov (n.r. actualul antrenor secund la lot)”, a mai spus Daciana Hosu.

România trebuie să câștige meciul cu Muntenegru de marți, LIVE TEXT pe sport.ro de la ora 19:00, pentru a spera în continuare la o calificare în semifinalele EHF Euro 2022.

Dacă vor câștiga ambele meciuri rămase din grupa principală, cu Muntenegru și Germania, elevele lui Florentina Pera vor obține calificarea în semifinalele Europeanului.

Din informațiile Sport.ro, pivotul Crina Pintea, ușor accidentată în meciul cu Spania, a fost recuperată și va juca în această seară.