Sergio Ramos, prezent la AC Milan - Inter: de ce a mers la „Derby della Madonnina”

„Nerazzurrii” nu au reușit să se impună în fața lui AC Milan și să rezolve parțial lupta la titlu.

„Diavolii milanezi” s-au impus cu 1-0 si s-au apropiat la șapte puncte de liderul Inter, care a mai primit o lovitură imediat după meciul de duminică.

Sergio Ramos, prezent în tribune la „Derby della Madonnina”

Fostul star de la Real Madrid a venit să vadă derby-ul din Italia, AC Milan - Inter, și implicit pe fostul său coleg de la gruparea madrilenă, Luka Modric.

Sergio Ramos a fost invitat de croat, iar Luka Modric nu l-a dezamăgit pe fundașul spaniol și AC Milan s-a impus în fața echipei lui Cristi Chivu.

„Voia să vină să vadă derby-ul... așa că l-am invitat. Mă bucur foarte mult că a venit. Și dacă e aici căpitanul Ramos, trebuia neapărat să câștigăm!”, a spus Luka Modric după meciul cu Inter.