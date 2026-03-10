Sergio Ramos, prezent la AC Milan - Inter: de ce a mers la „Derby della Madonnina”

Sergio Ramos, prezent la AC Milan - Inter: de ce a mers la „Derby della Madonnina"
Sergio Ramos s-a aflat în tribunele arenei San Siro la meciul AC Milan - Inter 1-0.

Sergio RamosLuka ModricAC MilanInterReal Madrid
„Nerazzurrii” nu au reușit să se impună în fața lui AC Milan și să rezolve parțial lupta la titlu.

„Diavolii milanezi” s-au impus cu 1-0 si s-au apropiat la șapte puncte de liderul Inter, care a mai primit o lovitură imediat după meciul de duminică.

Sergio Ramos, prezent în tribune la „Derby della Madonnina”

Fostul star de la Real Madrid a venit să vadă derby-ul din Italia, AC Milan - Inter, și implicit pe fostul său coleg de la gruparea madrilenă, Luka Modric.

Sergio Ramos a fost invitat de croat, iar Luka Modric nu l-a dezamăgit pe fundașul spaniol și AC Milan s-a impus în fața echipei lui Cristi Chivu.

„Voia să vină să vadă derby-ul... așa că l-am invitat. Mă bucur foarte mult că a venit. Și dacă e aici căpitanul Ramos, trebuia neapărat să câștigăm!”, a spus Luka Modric după meciul cu Inter.

Cei doi au jucat împreună la Real Madrid pentru nouă ani, în perioada 2012 - 2021.

Sergio Ramos are 671 de meciuri jucate în tricoul lui Real Madrid, reușind să înscrie 101 goluri și să ofere 40 de pase decisive.

De cealaltă parte, Luka Modric are 597 de partide jucate pentru „Los Blancos”, pentru care a marcat de 43 de ori și a oferit 95 de assist-uri.

