Sergio Ramos, înapoi la Real Madrid!? Revenire de senzație anunțată de spanioli

La Liga
Spaniolul este liber de contract.

Sergio RamosReal Madridla liga
Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Sergio Ramos a rămas fără echipă după ce s-a despărțit la începutul acestui an de Monterrey, clubul din primul eșalon al Mexicului.

Ramos mai a evoluat pentru Sevilla și PSG, înainte să plece de la Real Madrid, unde a petrecut 16 ani. La echipa de pe ”Bernabeu”, spaniolul a bifat peste 650 de apariții.

Sergio Ramos, înapoi la Real Madrid!? Revenire de senzație anunțată de spanioli

Pe rețelele social media, cotidianul Defensa Central a publicat o imagine cu Sergio Ramos în echipamentul lui Real Madrid, țintind revenirea starului pe ”Santiago Bernabeu”.

”Ultimul dans al lui Sergio Ramos?”, a scris Defensa Central în postarea pe care fotbalistul a apreciat-o, ulterior.

Publicația a revenit cu un mesaj după reacția lui Sergio Ramos: ”Sergio Ramos ne-a apreciat postarea cu ultimul său dans la Real Madrid.

Iar fanii echipei de pe ”Bernabeu” au luat cu asalt secțiunea de comentarii: ”Să vină și Ronaldo”, ”Hai Real!” / ”Sper că așa va fi!”, sunt câteva dintre comentariile publicate de suporteri.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cariera lui Ramos, care nu pare că plănuiește să se retragă la 39 de ani.

