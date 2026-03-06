Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Sergio Ramos a rămas fără echipă după ce s-a despărțit la începutul acestui an de Monterrey, clubul din primul eșalon al Mexicului.

Ramos mai a evoluat pentru Sevilla și PSG, înainte să plece de la Real Madrid, unde a petrecut 16 ani. La echipa de pe ”Bernabeu”, spaniolul a bifat peste 650 de apariții.

Sergio Ramos, înapoi la Real Madrid!? Revenire de senzație anunțată de spanioli

Pe rețelele social media, cotidianul Defensa Central a publicat o imagine cu Sergio Ramos în echipamentul lui Real Madrid, țintind revenirea starului pe ”Santiago Bernabeu”.

”Ultimul dans al lui Sergio Ramos?”, a scris Defensa Central în postarea pe care fotbalistul a apreciat-o, ulterior.

Publicația a revenit cu un mesaj după reacția lui Sergio Ramos: ”Sergio Ramos ne-a apreciat postarea cu ultimul său dans la Real Madrid.