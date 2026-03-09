Nici că se putea un moment mai prost pentru Inter, de a pierde derby-ul din Serie A cu AC Milan: 0-1.

Eșecul din campionat a venit la două săptămâni după eliminarea din Champions League. Ceea ce înseamnă că o echipă deja „rănită“ are acum și o presiune în plus. Pentru că, în campionat, avansul Interului față de AC Milan s-a redus la șapte puncte cu zece etape înainte de final. Iar echipa lui Allegri e în postura unui sprinter care vine puternic din urma.

În acest context, antrenorul „Diavolului“, care tocmai l-a învins pe Chivu pentru a doua oară în acest sezon – AC Milan a câștigat și primul derby cu Inter, scor 1-0, în noiembrie – a insistat că urmează o perioadă crucială.

„Chiar și după victoria noastră, Inter are, în continuare, un avans de șapte puncte. Ceea ce e mare. Dar în martie, vin meciurile care contează cu adevărat și acum se va decide totul, în acest sezon. Important e că ne simțim bine și că această victorie ne dă un moral mai bun pentru meciurile rămase“, a spus antrenorul Milanului.