Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina

Fără eșec în Serie A din noiembrie, Inter s-a văzut învinsă de a doua clasată AC Milan. Pervis Estupinian a fost eroul din Derby della Madonnina cu golul său din minutul 35 care a făcut diferența.

Reacția lui Cristi Chivu după AC Milan - Inter 1-0

Pentru Inter a fost al doilea eșec din acest sezon contra rivalei Milan, iar Cristi Chivu a vorbit după meci despre "un sentiment de déjà vu", referindu-se a meciul tur, pierdut de asemenea cu 0-1.

"Echipa folosită astăzi a fost cea mai bună pe care am avut-o la dispoziție, având în vedere toate problemele de lot. E meritul lui Milan că a arătat intensitate și agresivitate. Suntem dezamăgiți că am pierdut un derby, încă unul. Am un sentiment de déjà vu, parcă am revăzut meciul tur cu Milan. Totuși, nu trebuie să fim descurajați", a spus Cristi Chivu, citat de TMW.

Cristi Chivu a surprins, spunând că o victorie nu ar fi schimbat prea mult situația din clasament. Cu toate acestea, Inter avea șansa de a se desprinde la 13 puncte și practic de a fi campioană.

"Mai avem 10 meciuri de disputat și sunt 30 de puncte puse în joc. Trebuie să mergem înainte, iar acum urmează Atalanta. Suntem la 7 puncte avans. Nu s-ar fi schimbat nimic nici cu un rezultat diferit astăzi", a mai spus Chivu.

În prelungirile partidei, Inter a solicitat un penalty pentru un henț al lui Ricci în propriul careu. Faza s-a verificat în camera VAR, însă centralul Doveri nu a fost chemat la monitor.

"Cred că arbitrii din camera VAR au verificat. Nu am nimic de comentat pe această temă. Mă concentrez doar asupra prestației noastre și a erorilor noastre", a mai spus Chivu.

