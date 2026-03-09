Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina

Chivu a surprins pe toată lumea. Ce a spus după al doilea eșec în Derby della Madonnina Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a fost învinsă în marele derby cu AC Milan, scor 0-1, însă păstrează un avans consistent în fruntea clasamentului din Serie A.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoAC Milan
Din articol

Fără eșec în Serie A din noiembrie, Inter s-a văzut învinsă de a doua clasată AC Milan. Pervis Estupinian a fost eroul din Derby della Madonnina cu golul său din minutul 35 care a făcut diferența.

Reacția lui Cristi Chivu după AC Milan - Inter 1-0

Pentru Inter a fost al doilea eșec din acest sezon contra rivalei Milan, iar Cristi Chivu a vorbit după meci despre "un sentiment de déjà vu", referindu-se a meciul tur, pierdut de asemenea cu 0-1.

"Echipa folosită astăzi a fost cea mai bună pe care am avut-o la dispoziție, având în vedere toate problemele de lot. E meritul lui Milan că a arătat intensitate și agresivitate. Suntem dezamăgiți că am pierdut un derby, încă unul. Am un sentiment de déjà vu, parcă am revăzut meciul tur cu Milan. Totuși, nu trebuie să fim descurajați", a spus Cristi Chivu, citat de TMW.

Cristi Chivu a surprins, spunând că o victorie nu ar fi schimbat prea mult situația din clasament. Cu toate acestea, Inter avea șansa de a se desprinde la 13 puncte și practic de a fi campioană.

"Mai avem 10 meciuri de disputat și sunt 30 de puncte puse în joc. Trebuie să mergem înainte, iar acum urmează Atalanta. Suntem la 7 puncte avans. Nu s-ar fi schimbat nimic nici cu un rezultat diferit astăzi", a mai spus Chivu.

În prelungirile partidei, Inter a solicitat un penalty pentru un henț al lui Ricci în propriul careu. Faza s-a verificat în camera VAR, însă centralul Doveri nu a fost chemat la monitor.

"Cred că arbitrii din camera VAR au verificat. Nu am nimic de comentat pe această temă. Mă concentrez doar asupra prestației noastre și a erorilor noastre", a mai spus Chivu.

Adversarele lui Inter până la finalul sezonului de Serie A

Clasamentul din Serie A după 28 de etape

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ULTIMELE STIRI
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Cine ar putea fura titlul Craiovei?
Cine ar putea fura titlul Craiovei?
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Cristi Chivu privat de un penalty!? Legendele s-au contrat imediat după AC Milan - Inter
Cristi Chivu privat de un penalty!? Legendele s-au contrat imediat după AC Milan - Inter
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat



Recomandarile redactiei
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Becali – Rădoi, un cuplu de coșmar: de ce reunirea lor, la FCSB, e sortită eșecului
Cine ar putea fura titlul Craiovei?
Cine ar putea fura titlul Craiovei?
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Schimbare totală la FCSB! Gigi Becali a anunțat venirea lui Rădoi, dar apoi a șocat
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Andrii AkimenKO! Dinamo s-a răzbunat teribil pe vicecampioana Potaissa Turda după eșecul din tur, ucraineanul a fost MVP
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a cedat în fața rivalilor de la AC Milan: „Se vede clar o criză profundă”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!