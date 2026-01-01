S-a încheiat faza grupelor de la Cupa Africii pe Națiuni 2025, iar dintre cei șapte fotbaliști din Superliga României prezenți la turneul final, patru continuă lupta pentru trofeu, în timp ce trei au părăsit competiția.

Pe lista jucătorilor eliminați se află Baba Alhassan (FCSB) și Elio Capradossi (U Cluj), ambii cu Uganda, națională care a obținut un singur punct în Grupa C, plus Esteban Orozco de la FC Argeș, om de bază pentru Guineea Ecuatorială, fără vreun punct în Grupa E.

Superliga rămâne însă bine reprezentată în optimi: Devis Epassy (Dinamo) continuă cu Camerun, Siyabonga Ngezana (FCSB) cu Africa de Sud, iar Benin merge mai departe cu Yohan Roche (Petrolul Ploiești) și David Kiki (FCSB).

Epassy vs Ngezana pentru un loc în sferturi, Beninul lui Roche și Kiki - misiune imposibilă cu Egipt



Mai mult, vom avea un derby Dinamo - FCSB în optimi, unde Camerun și Africa de Sud vor fi adversare pentru un loc în sferturile de finală.

Benin are o misiune aproape imposibilă cu Egipt, cea mai galonată națională africană, cu 7 titluri continentale.

Programul meciurilor din optimile de finală CAN 2025



Sâmbătă 3 ianuarie

Senegal - Sudan (Tanger, 18:00)

Mali - Tunisia (Casablanca, 21:00)

Duminică 4 ianuarie

Maroc - Tanzania (Rabat, 18:00)

Africa de Sud - Camerun (Rabat, 21:00)

Luni 5 ianuarie

Egipt - Benin (Agadir, 18:00)

Nigeria - Mozambic (Fes, 21:00)

Marţi 6 ianuarie

Algeria - RD Congo (Rabat, 18:00)

Cote d'Ivoire - Burkina Faso (Marrakech, 21:00)

