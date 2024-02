Coasta de Fildeș a cucerit Cupa Africii pe Națiuni!

''Super Vulturii'' au deschis scorul prin fundaşul William Troost-Ekong (38), dar ivorienii au egalat prin Franck Kessié (62), golul victoriei ''elefanţilor'' fiind înscris de Sébastien Haller (81). La ambele goluri ale învingătorilor centrările au fost furnizate de Simon Adingra.

Ivorienii au cucerit al treilea lor titlu continental, după cele din 1992 şi 2015, după ce au mai disputat finale în 2006 şi 2012. Nigeria rămâne cu trei trofee de campioană a Africii (1980, 1994, 2013).

Victoria gazdelor părea improbabilă după ce ivorienii au fost surclasaţi de Guineea Ecuatorială cu 4-0 în grupă, eşec care a provocat demiterea selecţionerului Jean-Louis Gasset. ''Elefanţii'', conduşi de interimarul Emerse Fae, au primit o nouă şanse odată cu calificarea cu emoţii, de pe locul al treilea din grupă, iar apoi au eliminat Senegalul (5-4) şi Mali (2-1), ambele la loviturile de departajare, trecând apoi şi de RD Congo (1-0) în semifinale.

Nigeria, condusă la turneul din Cote d'Ivoire de selecţionerul portughez Jose Peseiro, a ajuns la cinci finale pierdute din opt jucate.

