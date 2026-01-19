FOTO ȘI VIDEO Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”!

Finala Cupei Africii, ”cel mai mare scandal din istoria fotbalului”! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultim act cu peripeții la CAN 2025.

TAGS:
senegalMarocCAN 2025Sadio ManePape Gueye
Din articol

Senegal a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins ţara gazdă cu 1-0 după prelungiri, duminică seara, la Rabat, pe ”Stade Prince Moulay Abdellah”, la capătul unei finale tensionate.

Unicul gol a meciului a fost marcat de Pape Gueye (94), mijlocaşul echipei Villarreal.

Maroc a primit penalty în prelungiri, Senegal a părăsit terenul în semn de protest

Finala a avut momente tensionate după ce marocanii au primit un penalty în minutele adiţionale ale meciului, dar senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, îndemnaţi de selecţionerul Pape Bouna Thiaw

După aproape un sfert de oră de întrerupere, ''leii din Teranga'' au revenit pe gazon, convinşi de starul Sadio Mane, şi jocul s-a reluat, însă Brahim Diaz, jucătorul lui Real Madrid, a executat lamentabil penalty-ul (în minutul 90+24!), iar Edouard Mendy a apărat execuţia sa ''a la Panenka''.

Senegalul a obţinut al doilea său titlu continental, după cel din 2021.

”Cel mai mare scandal din istoria Cupei Africii... și a fotbalului”, a titrat Marca.

Senegal - Maroc 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni 2025

Senegal: Edouard Mendy - Antoine Mendy (Abdoulaye Seck, 77), Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs, 106) - Lamine Camara (Ismaila Sarr, 77), Idrissa Gueye (căpitan), Pape Gueye - Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, 77), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, 90+3), Sadio Mané. 

Selecţioner: Pape Thiaw.

Maroc: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina (Jawad El Yamiq, 89), Noussair Mazraoui (Igmane Hamza, 98) - Bilal El Khannous (Oussama Targhalline, 80), Neil El Aynaoui, Ismael Saibari (Anass Salah Eddine, 94) - Brahim Diaz (Ilias Akhomach, 98), Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, 80), Abde Ezzalzouli. 

Selecţioner: Walid Régragui.

Arbitru: Jean-Jacques Ndala Ngambo (RD Congo). Info: Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
ULTIMELE STIRI
Necazul Barcelonei, ”boost” pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor
Necazul Barcelonei, ”boost” pentru Arbeloa! Eșec nemeritat al catalanilor
MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”
MM Stoica, reacție furibundă după reluarea campionatului: „Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire”
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America
Transfer la Dinamo! Noul jucător a făcut pereche cu un star din America
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
După două ore, Jaqueline Cristian, eliminată de Karolina Muchova în primul tur la Australian Open 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma

Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma



Recomandarile redactiei
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Primul român luat de Șumudică în Arabia Saudită: „Ca și rezolvat!“. Urmează marea lovitură
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Atacantul regretă că a semnat cu FCSB: „Gigi Becali e un măscărici!”
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma
Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma
Alte subiecte de interes
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
Senegal a dat de pământ cu Brazilia lui Vinicius și Richarlison! Căpitanul Marquinhos și-a dat autogol
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
CM 2022 | Qatar - Senegal 1-3! Naționala lui Cisse a obținut trei puncte importante, în urma unui final tensionat de meci
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024 
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
Știm finala Cupei Africii pe Națiuni! Dramatism total în a doua semifinală
Știm finala Cupei Africii pe Națiuni! Dramatism total în a doua semifinală
Show în semifinalele Cupei Africii: Mane vs. Salah și Osimhen vs. Hakimi
Show în semifinalele Cupei Africii: Mane vs. Salah și Osimhen vs. Hakimi
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!