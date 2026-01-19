Senegal a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins ţara gazdă cu 1-0 după prelungiri, duminică seara, la Rabat, pe ”Stade Prince Moulay Abdellah”, la capătul unei finale tensionate.
Unicul gol a meciului a fost marcat de Pape Gueye (94), mijlocaşul echipei Villarreal.
Maroc a primit penalty în prelungiri, Senegal a părăsit terenul în semn de protest
Finala a avut momente tensionate după ce marocanii au primit un penalty în minutele adiţionale ale meciului, dar senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, îndemnaţi de selecţionerul Pape Bouna Thiaw.
După aproape un sfert de oră de întrerupere, ''leii din Teranga'' au revenit pe gazon, convinşi de starul Sadio Mane, şi jocul s-a reluat, însă Brahim Diaz, jucătorul lui Real Madrid, a executat lamentabil penalty-ul (în minutul 90+24!), iar Edouard Mendy a apărat execuţia sa ''a la Panenka''.
Senegalul a obţinut al doilea său titlu continental, după cel din 2021.
”Cel mai mare scandal din istoria Cupei Africii... și a fotbalului”, a titrat Marca.
Senegal - Maroc 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni 2025
Senegal: Edouard Mendy - Antoine Mendy (Abdoulaye Seck, 77), Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs, 106) - Lamine Camara (Ismaila Sarr, 77), Idrissa Gueye (căpitan), Pape Gueye - Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye, 77), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye, 90+3), Sadio Mané.
Selecţioner: Pape Thiaw.
Maroc: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina (Jawad El Yamiq, 89), Noussair Mazraoui (Igmane Hamza, 98) - Bilal El Khannous (Oussama Targhalline, 80), Neil El Aynaoui, Ismael Saibari (Anass Salah Eddine, 94) - Brahim Diaz (Ilias Akhomach, 98), Ayoub El Kaabi (Youssef En-Nesyri, 80), Abde Ezzalzouli.
Selecţioner: Walid Régragui.
Arbitru: Jean-Jacques Ndala Ngambo (RD Congo). Info: Agerpres