Jorthy Mokio a trecut peste decizia familiei și a negociat singur cu Jordi Cruijff

Jorthy Mokio a ales să-și prelungească contractul cu Ajax Amsterdam până în 2031. În loc să fie fericiți pentru decizia acestuia, membrii familiei sale, părinții și frații, au rupt legăturile cu acesta, pentru că jucătorul de 18 ani ar fi refuzat să asculte sfatul rudelor de a se transfera la un alt club, cu o remunerație mult superioară.

Fotbalistul s-a întâlnit direct cu Jordi Cruyff, directorul tehnic al clubului olandez, și a acceptat oferta acestuia, se pare nemulțumit că tatăl și fratele său, care acționau ca impresarii săi, l-au îndemnat în mod repetat să plece de la Ajax și să ia în considerare doar oferte mai atractive din punct de vedere financiar.

Putea primi un salariu de aproape patru ori mai mare, dacă se transfera

Mijlocașul belgian a fost curtat de cluburi importante europene, precum Manchester United, FC Barcelona și Bayern Munchen, care i-au oferit salarii de aproape patru ori mai mari decât cât câștigă acum la Ajax (1.5 milioane de euro pe sezon, cu creșteri graduale ale remunerației), dar a considerat că o mutare este prematură și că poate câștiga experiență importanță în tricoul vicecampioanei Olandei, care să-l ajute ulterior să facă pasul ca titular la un club cu pretenții mai mari.

Mokio, care a strâns 29 de meciuri și 4 goluri în această stagiune, este considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători ai "Lăncierilor", alături de Mika Godts (20 de ani), Rayane Bounida (20 de ani), Aaron Bouwman (18 ani) și Sean Steur (18 ani).

E cel mai tânăr jucător care a evoluat pentru Belgia

Jorthy Mokio (18 ani) este născut la Ghent (Regiunea Flamandă, Belgia), din părinți de origine congoleză și s-a format la juniorii cluburilor KFC Merelbeke și KAA Gent. La nivel de seniori a evoluat pentru Gent (2024), Jong Ajax (2024-32026) și Ajax Amsterdam (2024-prezent).

Are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Belgiei (U15, U16, U17, U18, U19, U21) și a devenit cel mai tânăr jucător care a debutat la reprezentativa de seniori, la 17 ani și 19 zile, în partida cu Ucraina (25 martie 2025 / Nations League). Poate evolua ca închizător, mijlocaș central și fundaș stânga și este cotat la 8 milioane de euro.

