Pintilii a demisionat de la FCSB după ratarea play-off-ului, în același timp cu principalul Elias Charalambous. La mai puțin de două luni distanță, având în vedere plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB vrea să îl readucă la echipă pe cipriot.

Mihai Pintilii spune că nu va reveni la FCSB nici dacă Elias Charalambous îi va cere

În schimb, Mihai Stoica nu și l-ar mai dori pe Pintilii la echipă, conform declarațiilor sale din ultimele zile. Fostul mijlocaș a comentat acum decizia oficialului de la FCSB.

"Știu discuția, am văzut ce a zis MM. Cum să mă simt? Ce aș putea să fac? Dacă oamenii nu te vor... Foarte bine, să le dea Dumnezeu sănătate. Ce aș putea face? Să îmi pun ștreangul de gât? E fotbal, fiecare face ce vrea. Dacă mă credeți, eu chiar m-aș bucura dacă Elias ar reveni acum să ajute. Eu nu m-aș duce pentru că am spus că până în vară nu vreau să fac nimic", a spus Pintilii, vineri seară, la Prima Sport.

Pintilii a confirmat că a avut discuții în ultimele săptămâni pentru a prelua FC Voluntari sau Chindia Târgoviște, dar a refuzat propunerile din dorința de a se "liniști" până în vară. Cu toate acestea, tehnicianul spune că nu ar reveni la FCSB nici în sezonul viitor, chiar dacă Elias Charalambous s-ar întoarce la echipă și i-ar solicita acest lucru.

"În momentul de față, nu mă gândesc să mă întorc atât de repede. E prea devreme pentru mine să mă întorc. Eu nu o să merg. Așa simt acum", a mai spus Pintilii.

Pintilii: "MM cred că e supărat că nu l-am anunțat că plec"

Conflictul dintre Mihai Stoica și Mihai Pintilii pare că a izbucnit după ce antrenorul s-a plâns de faptul că Thomas Neubert întârzia la unele antrenamente pentru a fi prezent la clinca sa privată. De asemenea, Pintilii a reclamat și faptul că medicul Flavian Arămitu nu era în permanență alături de echipă în cantonament. "Când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine", replica Mihai Stoica.

Totuși, Pintilii crede că relația cu Mihai Stoica s-a răcit după ce nu l-a anunțat personal de hotărârea de a demisiona de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație a susținut că a aflat de această decizie dintr-o emisiune televizată.

"M-au luat nervii (n.r - referitor la ceea ce a spus despre medicul Arămitu). O chestie pe care poate nu trebuia să o zic. A fost o chestie la telefon cu nea Gigi. Dacă se simte deranjat, îmi cer scuze față de el. Dacă e supărat, poate o să-i treacă, poate nu, dar eu simt că n-am făcut nimic greșit.

Eu cred că la MM e de la faptul că nu l-am anunțat că plec. Probabil aici are dreptate, dar am făcut ce am simțit. Dacă îmi vine pe moment, asta fac", a mai spus Pintilii.