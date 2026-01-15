Țara gazdă Maroc s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni 2025 după ce a învins Nigeria cu 4-2 la loviturile de departajare, miercuri seara, la Rabat, într-un meci în care scorul a fost ''alb'' la finalul celor 90 de minute, dar şi după prelungiri.

Maroc s-a calificat în a doua sa finală continentală, după titlul cucerit în 1976.

Maroc - Nigeria 0-0, 4-2 d.l.d. și pentru gazde urmează marea finală de la Rabat cu Senegal



Pentru marocani au înscris de la 11 metri Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi şi Youssef En-Nesyri, iar Hamza Igamane a ratat (a apărat Stanley Nwabali).

Paul Onuachu şi Fisayo Dele-Bashiru au transformat pentru ''Super Vulturi'', iar portarul Yassine Bounou a apărat şuturile lui Samuel Chukwueze şi Bruno Onyemaechi, informează Agerpres.

În finală, duminică, la Rabat, Maroc va înfrunta Senegal, campioana din 2021, care a trecut în prima semifinală de Egipt, cu scorul de 1-0, gol Sadio Mane (78).

Nigeria şi Egipt vor juca sâmbătă finala mică, pentru medaliile de bronz.

