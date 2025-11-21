Sadio Mane, coechipier la Liverpool cu Mohamed Salah între 2017 și 2022, a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu „Faraonul”, în anii în care cele două extreme au scris istorie în Premier League și Liga Campionilor.

Sadio Mane, dezvăluiri despre relația sa cu Mohamed Salah

Mane (aripă stânga) și Salah (aripă dreapta) au format una dintre cele mai valoroase perechi din fotbalul mondial. Perioada celor doi împreună s-a încheiat în vara anului 2022, când Mane a plecat de pe Anfield la Bayern Munchen.

Salah și Mane au cucerit împreună Liga Campionilor (2019) și Premier League (2020). Dincolo de golurile pe care le-au creat împreună a existat între ei și o rivalitate. Chiar Sadio Mane a confirmat-o, însă a precizat că duelul dintre ei nu a fost unul dăunător echipei, iar, în cele din urmă, relația lor nu a fost afectată.

„Toată lumea spune același lucru (n.r.- că a existat o rivalitate între Sadio Mane și Mo Salah), dar nu cred că este un lucru rău. Sunt o persoană tăcută, dar sunt o persoană prietenoasă cu toată lumea din echipă. Cred că Mo este și el un tip foarte bun. Cred însă că, pe teren, se vedea rivalitatea. Uneori îmi pasa, alteori nu. Doar Bobby (n.r.- Roberto Firmino) era acolo să împartă mingea.

Și încă îmi amintesc de un meci (n.r.- împotriva lui Burnley) când eram foarte, foarte furios pentru că nu mi-a pasat mingea când ar fi trebuit. Eram foarte furios după meci. A doua zi a venit la mine. Voia să vorbească cu mine, dar nu știa cum să spună. Încă mai credea că sunt supărat pe el pentru că nu ne văzuserăm (n.r.- cu o seară înainte). Pur și simplu ne-am dus acasă.

Sadio Mane: „Cred că din ziua aceea ne-am apropiat și mai mult”

El mi-a a spus: «Putem vorbi?» I-am spus: «Bine, nicio problemă, mergem». Și el a spus: «Crezi că nu am vrut să-ți pasez? Nu am marcat. Bobby a marcat. Dar chiar și atunci când am primit mingea, nu m-am gândit sau nu te-am văzut să pasez. Pur și simplu am primit mingea și am vrut să șutez. Dar nu am nimic împotriva ta. Și, sincer, dacă pot să-ți pasez și dacă te văd, o voi face».

I-am spus: «Nu, nu-ți face griji. A trecut, a trecut. Eram furios pentru că cred că poți să-mi pasezi mai mult cu calitatea ta». Cred că din ziua aceea ne-am apropiat și mai mult. Și uneori se întâmplă. Pentru mine, nu a fost ceva personal. El vrea doar să marcheze, să marcheze, să marcheze. Și atunci i-am spus: «Mo, te pot ajuta mult pentru că știu că vrei să fii golgheter. Te pot ajuta pentru că nu am această problemă. Te voi ajuta mai mult»”, a povestit Sadio Mane, aflat din 2023 la Al-Nassr, conform Goal.com.