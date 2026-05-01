Ilie Dumitrescu a susținut că Elias Charalambous este cea mai bună variantă de antrenor pe care o are la dispoziție FCSB în momentul de față.

Concluzia lui Ilie Dumitrescu

Fostul mare internațional a subliniat că tehnicianul cipriot ar putea să o ajute pe FCSB, în contextul în care clubul cu care a înregistrat mai multe performanțe se află în criză.

”Cea mai bună variantă la FCSB din punctul meu de vedere e Charalambous. Ar trebui să vină să ajute. Nu știu dacă i s-a propus un an și jumătate, finalul acesta de sezon și încă un sezon.

E vorba de trei meciuri și dacă tu califici echipa după baraj, încă un an de contract. Asta înseamnă două luni de contract și încă un an dacă îți îndeplinești obiectivul.

Dumitrescu: ”E cea mai bună variantă”

Nu o să vină niciun antrenor pentru meciurile de baraj. E cea mai bună variantă, cunoaște lotul, a lucrat cu el, are realizări. Îi mai dai un an de contract ca să ai continuitate. Cine vine pentru astea trei meciuri și barajul?

Dacă îi pui și lui condiția asta sau altui antrenor, cine vine? Prietenește, nu știu dacă e cuvântul bun, ai putea să ajuți pentru că ai avut satisfacții”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Mihai Pintilii nu va reveni la FCSB nici dacă Elias Charalambous îi va cere

Pintilii a demisionat de la FCSB după ratarea play-off-ului, în același timp cu principalul Elias Charalambous. La mai puțin de două luni distanță, având în vedere plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB vrea să îl readucă la echipă pe cipriot.

În schimb, Mihai Stoica nu și l-ar mai dori pe Pintilii la echipă, conform declarațiilor sale din ultimele zile. Fostul mijlocaș a comentat acum poziția oficialului de la FCSB.

"Știu discuția, am văzut ce a zis MM. Cum să mă simt? Ce aș putea să fac? Dacă oamenii nu te vor... Foarte bine, să le dea Dumnezeu sănătate. Ce aș putea face? Să îmi pun ștreangul de gât? E fotbal, fiecare face ce vrea. Dacă mă credeți, eu chiar m-aș bucura dacă Elias ar reveni acum să ajute. Eu nu m-aș duce pentru că am spus că până în vară nu vreau să fac nimic", a spus Pintilii, vineri seară, la Prima Sport.

Pintilii a confirmat că a avut discuții în ultimele săptămâni pentru a prelua FC Voluntari sau Chindia Târgoviște, dar a refuzat propunerile din dorința de a se "liniști" până în vară. Cu toate acestea, tehnicianul spune că nu ar reveni la FCSB nici în sezonul viitor, chiar dacă Elias Charalambous s-ar întoarce la echipă și i-ar solicita acest lucru.

"În momentul de față, nu mă gândesc să mă întorc atât de repede. E prea devreme pentru mine să mă întorc. Eu nu o să merg. Așa simt acum", a mai spus Pintilii.

Pintilii: "MM cred că e supărat că nu l-am anunțat că plec"

Conflictul dintre Mihai Stoica și Mihai Pintilii pare că a izbucnit după ce antrenorul s-a plâns de faptul că Thomas Neubert întârzia la unele antrenamente pentru a fi prezent la clinca sa privată. De asemenea, Pintilii a reclamat și faptul că medicul Flavian Arămitu nu era în permanență alături de echipă în cantonament. "Când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine", replica Mihai Stoica.

Totuși, Pintilii crede că relația cu Mihai Stoica s-a răcit după ce nu l-a anunțat personal de hotărârea de a demisiona de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație a susținut că a aflat de această decizie dintr-o emisiune televizată.

"M-au luat nervii (n.r - referitor la ceea ce a spus despre medicul Arămitu). O chestie pe care poate nu trebuia să o zic. A fost o chestie la telefon cu nea Gigi. Dacă se simte deranjat, îmi cer scuze față de el. Dacă e supărat, poate o să-i treacă, poate nu, dar eu simt că n-am făcut nimic greșit.

Eu cred că la MM e de la faptul că nu l-am anunțat că plec. Probabil aici are dreptate, dar am făcut ce am simțit. Dacă îmi vine pe moment, asta fac", a adăugat Pintilii.

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.