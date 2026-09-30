Se vor înfuria clar! Starul Barcelonei s-a accidentat din nou la națională

Barcelona are un start lansat în această stagiune, iar echipa lui Hansi Flick are opt victorii din tot atâtea meciuri și și-a bătut aproape toate adversarele la scor.

Unul dintre jucătorii care a ieșit în evidență în acest start de sezon este Raphinha, care are niște cifre incredibile din postura de număr nouă.

Raphinha s-a accidentat din nou la naționala Braziliei

Starul brazilian a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru meciurile amicale cu Australia și India, dar în a doua partidă cu Australia, Raphinha a ieșit accidentat de pe teren.

Jucătorul Barcelonei a marcat dintr-un penalty în minutul 45, dar la pauză a fost schimbat de antrenorul italian după ce a simțit o durere musculară.

Jurnalistul brazilian Cahe Mota a dezvăluit că Raphinha nu va călători cu echipa pentru partida de pregătire cu India, ci se va întoarce la Barcelona, după ce i s-a confirmat un edem muscular la coapsa dreaptă.