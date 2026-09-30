Mihai Popa a ajuns în luna iulie la Motor Lublin, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.
Vor să scape de fotbalistul român: ”L-au dat afară!”
Un fotbalist român a intrat în dizgrația clubului la care activează în străinătate.
Goalkeeper-ul român a apărat doar în cinci meciuri în Ekstraklasa, iar polonezii nu ar fi deloc mulțumiți de Popa.
Popa nu a mai apărat de pe 22 august la Motor Lublin, însă sunt slabe șanse ca portarul să mai apere în acest sezon. Alessandro Caparco a dezvăluit că a discutat cu Zeljko Kopic, fostul antrenor de la Dinamo, care a ajuns la Wieczysta, iar tehnicianul i-a povestit despre situația lui Mihai Popa.
Se pare că polonezii vor să scape de fostul portar de la CFR Cluj.
”În Polonia se vorbește mult despre Hindrich. Am vorbit cu Kopic și despre Hindrich se vorbește foarte bine. Pe portarul de la CFR Cluj, pe Popa, l-au dat afară după două etape. Polonezii vor să scape de el. De Hindrich sunt îndrăgostiți”, a spus Alessandro Caparco la IAMSport LIVE.
- Un milion de euro este cota de piață a lui Mihai Popa, conform Transfermarkt.
- Contractul lui Mihai Popa la Motor Lublin va expira în iunie 2028.
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