Vor să scape de fotbalistul român: ”L-au dat afară!”

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Goalkeeper-ul român a apărat doar în cinci meciuri în Ekstraklasa, iar polonezii nu ar fi deloc mulțumiți de Popa.

Popa nu a mai apărat de pe 22 august la Motor Lublin, însă sunt slabe șanse ca portarul să mai apere în acest sezon. Alessandro Caparco a dezvăluit că a discutat cu Zeljko Kopic, fostul antrenor de la Dinamo, care a ajuns la Wieczysta, iar tehnicianul i-a povestit despre situația lui Mihai Popa.

Se pare că polonezii vor să scape de fostul portar de la CFR Cluj.

”În Polonia se vorbește mult despre Hindrich. Am vorbit cu Kopic și despre Hindrich se vorbește foarte bine. Pe portarul de la CFR Cluj, pe Popa, l-au dat afară după două etape. Polonezii vor să scape de el. De Hindrich sunt îndrăgostiți”, a spus Alessandro Caparco la IAMSport LIVE.