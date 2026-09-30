Cine a văzut fotbalul anilor ’90 și mai ales Mondialul american din 1994, trăiește, astăzi, un șoc. Pentru că două dintre naționalele care dădeau „ora exactă“, în acele vremuri, sunt acum ciuca bătăilor.

La CM 1994, Bulgaria și România au atins „Everestul“ fotbalului pentru fiecare dintre aceste țări. Ei au jucat o semifinală de Campionat Mondial, pierdută la limită în fața Italiei (1-2), noi ne-am oprit în sferturi, dramatic, după o înfrângere în fața Suediei la loviturile de departajare. Încă de la următorul turneu final însă, Euro 1996, au apărut semnele căderii, atât pentru bulgari, cât și pentru noi. Pentru că ambele naționale au părăsit competiția din Anglia după faza grupelor.

Astăzi, cele două reprezentative sunt de nerecunoscut! Cu precizarea că, în comparație cu noi, bulgarii au ajuns mai rău. Mult mai rău!

Selecționerul Bulgariei și-a anunțat demisia

În campania Nations League, ediția 2026-2027, România a pornit cu două înfrângeri, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Vorbim însă de adversare care au fost la Cupa Mondială din vară. În plus, tricolorii sunt, totuși, în Liga B.

Bulgaria, în schimb, aflată în Liga C, se face de râs într-un mod care, deocamdată, e inimaginabil la noi. În primul meci din grupă, bulgarii au pierdut acasă: 1-2 cu Luxemburg! Aseară, acest rezultat a fost urmat de un alt dezastru, tot pe teren propriu: 0-0 cu Estonia.

La capătul celui de-al doilea meci, selecționerul Aleksandar Dimitrov (foto, 50 de ani) și-a anunțat demisia din funcție, motivând că hoasul domnește în lot, iar jucătorii și-au pierdut încrederea! În cele zece partide în care a stat pe banca Bulgariei, Dimitrov a înregistrat 3 victorii, 2 egaluri și 5 înfrângeri.

Bulgaria n-a mai fost la un Mondial din 1998, ca și noi, însă ultima calificare la un European datează din... 2004! În această perioadă, România a fost, totuși, la Europenele din 2008, 2016 și 2024. În clasamentul FIFA, România ocupă poziția a 52-a, pe când Bulgaria se îndreaptă spre ieșirea din Top 100, fiind acum pe locul 85!