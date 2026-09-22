Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Raphinha a numit următorul 'Balon de Aur': ”Nu am dubii! El e câștigătorul”

Raphinha e convins că următorul ”Balon de Aur” va fi colegul său de la Barcelona, Lamine Yamal, care a avut un an extrem de bun, în care a câștigat și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei.

”Nu am dubii! Lamine Yamal trebuie să câștige Balonul de Aur. Trofeul depinde de statistici individuale, titluri colective, magie, carismă și multe alele.

Lamine le are pe toate! Are numere incredibile și nu doar în sezonul trecut. Trei titluri și un CM!”, a spus Raphinha, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cotat la 220 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Yamal a bifat la Barcelona în total 159 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 57 de goluri și a oferit 58 de pase decisive.

La naționala Spaniei, ibericul a fost convocat de 33 de ori și a înscris șapte goluri

Cum arată clasamentul La Liga