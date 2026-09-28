Spania s-a impus cu 3-2 în fața Angliei, în prima rundă a Grupei 3 din Liga A de Nations League.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 2, în urma unei gafe în apărarea englezilor, iar Baena și Oyarzabal au marcat celelalte goluri ale Spaniei. Echipa lui Thomas Tuchel a înscris prin Harry Kane și Anthony Gordon.

Ce l-a rugat Anthony Gordon pe Lamine Yamal după Anglia - Spania 2-3

La finalul partidei de pe „Wembley”, Anthony Gordon a mers în vestiarul Spaniei pentru a-l ruga pe Lamine Yamal să facă o poză cu băiatul lui Declan Rice. Englezul nu a evoluat în partida cu Spania, dar a fost prezent la meci.

Jucătorul Barcelonei a fost de acord și a făcut poza cu fiul starului de la Arsenal. Rice i-a mulțumit lui Lamine Yamal și i-a transmis un mesaj cu greutate, având în vedere că cei doi sunt rivali în Champions League: „Pentru mine, ești cel mai bun”.