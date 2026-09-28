VIDEO Lamine Yamal, gest superb pentru campionul din Premier League: „Ești cel mai bun”

Lamine Yamal, gest superb pentru campionul din Premier League: „Ești cel mai bun” Fotbal extern
SPORT.RO
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Lamine Yamal a ieșit în evidență și în afara terenului după meciul cu Anglia din Nations League.

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Spania s-a impus cu 3-2 în fața Angliei, în prima rundă a Grupei 3 din Liga A de Nations League.

Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 2, în urma unei gafe în apărarea englezilor, iar Baena și Oyarzabal au marcat celelalte goluri ale Spaniei. Echipa lui Thomas Tuchel a înscris prin Harry Kane și Anthony Gordon.

Ce l-a rugat Anthony Gordon pe Lamine Yamal după Anglia - Spania 2-3

La finalul partidei de pe „Wembley”, Anthony Gordon a mers în vestiarul Spaniei pentru a-l ruga pe Lamine Yamal să facă o poză cu băiatul lui Declan Rice. Englezul nu a evoluat în partida cu Spania, dar a fost prezent la meci.

Jucătorul Barcelonei a fost de acord și a făcut poza cu fiul starului de la Arsenal. Rice i-a mulțumit lui Lamine Yamal și i-a transmis un mesaj cu greutate, având în vedere că cei doi sunt rivali în Champions League: „Pentru mine, ești cel mai bun”.

Lamine Yamal, marele câștigător al Balonului de Aur?

Pe rețelele sociale au început deja să circule diferite variante de clasamente finale, iar fanii intră în dezbateri pe tema marelui câștigător. Pe platforma X.com a ieșit în evidență o anumită postare făcută pe marginea acestui subiect.

Motivul? Contul respectiv a dat și câștigătorii ultimelor două ediții ale Balonului de Aur. 

Din punct de vedere al statisticilor, Kylian Mbappe a avut cel mai bun an, însă starului de la Real Madrid îi lipsește un trofeu, motiv pentru care ar mai putea avea de așteptat până să câștige mult râvnitul trofeu individual.

Principalii doi favoriți să câștige marele premiu este Lionel Messi, care a avut o evoluție incredibilă la Cupa Mondială și a jucat marea finală împotriva Spaniei, dar și Lamine Yamal, câștigătorul Cupei Mondiale.

Utilizatorul care a prezis ultimii doi câștigători ai Balonului de Aur susține că trofeul va ajunge luna viitoare în mâinile lui Lamine Yamal, care va deveni cel mai tânăr câștigător al Balonului de Aur.

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